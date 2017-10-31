]]> ]]>
Главная В России Новости

Минобороны рассказало о приоритетных программах вооружений

11:05 31.10.2017
© KM.RU, Илья Шабардин
© KM.RU, Илья Шабардин
Материалы по теме:

В Министерстве обороны раскрыли приоритетные направления государственной программы вооружений на 2018-2025 годы.

Как рассказал заместитель министра обороны Юрий Борисов в интервью газете «Военно-промышленный курьер», приоритетным направлением станет развитие стратегических ядерных сил и высокоточного оружия.

По словам Борисова, ядерные силы являются главным сдерживающим фактором возможной агрессии против России. «Наш ракетно-ядерный щит должен быть надежным, чтобы ни к кого не возникло даже мысли попробовать нас на прочность», - заявил он.

В свою очередь высокоточное оружие сейчас играет большую роль в локальных конфликтах. Кроме того, новое развитие получит робототехника, так как общая тенденция — на проведение боевых операций без участия человека.

Борисов отметил, что к 2025-2026 годам в России появятся новые виды оружия, которые внесут «серьезные изменения в стратегию и тактику боев». 

Темы: Вооружения в России, Экспорт и импорт вооружения в России, Министерство обороны РФ
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
31.10.2017, 13:44
Гость: член КПСС

При Товарище Сталине Рабоче-Крестьянская Красная Армия служила советскому народу, и Великий Советский Народ спал спокойно под её защитой. А кому служит нынешняя армия? Троцкистам! Мне стыдно за эту страну.
31.10.2017, 12:41
Гость: Как сказал пу

Они уничтожат нас генетическим оружием.
31.10.2017, 12:09
Гость: SL

пукену армия нужна для борьбы с народом.
Все комментарии (4)
]]>]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.