Минобороны рассказало о приоритетных программах вооружений

В Министерстве обороны раскрыли приоритетные направления государственной программы вооружений на 2018-2025 годы.

Как рассказал заместитель министра обороны Юрий Борисов в интервью газете «Военно-промышленный курьер», приоритетным направлением станет развитие стратегических ядерных сил и высокоточного оружия.

По словам Борисова, ядерные силы являются главным сдерживающим фактором возможной агрессии против России. «Наш ракетно-ядерный щит должен быть надежным, чтобы ни к кого не возникло даже мысли попробовать нас на прочность», - заявил он.

В свою очередь высокоточное оружие сейчас играет большую роль в локальных конфликтах. Кроме того, новое развитие получит робототехника, так как общая тенденция — на проведение боевых операций без участия человека.

Борисов отметил, что к 2025-2026 годам в России появятся новые виды оружия, которые внесут «серьезные изменения в стратегию и тактику боев».