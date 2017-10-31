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В Ставропольском крае инспектор ДПС избил нарушителя

19:45 31.10.2017
© KM.RU, Илья Шабардин
© KM.RU, Илья Шабардин
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СКР по Ставропольскому краю возбудил уголовное дело в отношении инспектора ДПС, который избил нарушителя правил дорожного движения, причинив ему телесные повреждения.

Инцидент произошел еще 1 сентября. Полицейский остановил 59-летнего мужчину, ехавшего на скутере, поскольку на нем не было мотошлема. Инспектор задержал мужчину за административное правонарушение, а затем «необоснованно применил к нему физическую силу, причинив телесные повреждения в виде закрытого перелома ключицы», - передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.

В настоящее время превысивший свои должностные полномочия инспектор находится под арестом. В главке МВД по региону проводится служебная проверка в связи с инцидентом. По ее итогам наказан может быть не только инспектор, но и его непосредственный руководитель.
 

Темы: Россия, Ставропольский край, Расследования в России, МВД России, Следственный комитет России
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Комментарии читателей
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01.11.2017, 06:28
Гость: Тосканец

В настоящее время превысивший свои должностные полномочия инспектор находится под арестом. В главке МВД по региону проводится служебная проверка в связи с инцидентом. По ее итогам наказан может быть не только инспектор, но и его непосредственный руководитель
Гласит текст. Это конечно хорошо придумано, - должен быть наказан непосредственный руководитель, а когда нарушают закон губернаторы и министры почему никого не наказывают?
01.11.2017, 02:28
Гость: Длинный нос

В целях обеспечения безопасности гаишник сломал мотоциклисту ключицу. А мог и голову без шлема отломать для безопасности.
31.10.2017, 22:03
Гость: ВВВ

Разве это только "превышение"? Это просто уголовное преступление.
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