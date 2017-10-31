В Ставропольском крае инспектор ДПС избил нарушителя

СКР по Ставропольскому краю возбудил уголовное дело в отношении инспектора ДПС, который избил нарушителя правил дорожного движения, причинив ему телесные повреждения.

Инцидент произошел еще 1 сентября. Полицейский остановил 59-летнего мужчину, ехавшего на скутере, поскольку на нем не было мотошлема. Инспектор задержал мужчину за административное правонарушение, а затем «необоснованно применил к нему физическую силу, причинив телесные повреждения в виде закрытого перелома ключицы», - передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.

В настоящее время превысивший свои должностные полномочия инспектор находится под арестом. В главке МВД по региону проводится служебная проверка в связи с инцидентом. По ее итогам наказан может быть не только инспектор, но и его непосредственный руководитель.

