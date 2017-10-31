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МВД ищет причины краха банков, но ЦБ отказывает в доступе к информации

12:27 31.10.2017
Центральный Банк РФ © KM.RU, Алексей Белкин
Центральный Банк РФ © KM.RU, Алексей Белкин

МВД России запросило у Центробанка сведения о возможной противоправной деятельности руководителей и сотрудников санируемых Бинбанка, банка «Открытие», лишенного ранее лицензии банка «Югра», а также самого ЦБ, связанные с хищением активов в этих кредитных организациях.

При этом ведомство запросило у ЦБ информацию о расходовании средств на санацию банков, но так и не получило эти данные. Ведомство Эльвиры Набиуллиной ссылается на закон «о банках и банковской деятельности» и отказывается предоставлять правоохранительным органам информацию.

Напомним, ранее комитет Госдумы по финансовому рынку попросил МВД предоставить информацию о причинах, повлекших потерю активов трех банков: «Открытие», «Бинбанк» и «Югра». Следствие должно установить ответственных за случившееся, а также привлечь к ответственности людей, в том числе должностных лиц ЦБ РФ, допустивших сложившуюся ситуацию и вовремя не осуществлявших контроль и надзорные проверки в соответствии с должностными обязанностями.

Темы: МВД России, Центробанк РФ
Источник: «Русская весна»
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Комментарии читателей
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31.10.2017, 17:02
Гость: Все

эти банки, включая ЦБ, прямые и косвенные пособники международной бандитской пиндомафии из ФРС
31.10.2017, 16:51
Гость: Заодно

Эти банкиры все заодно и ворон ворону глаз не выклюет.А россиянам рассказывают про исправно работающую государственную машину.
31.10.2017, 16:48
Гость: Аристарх

Так ЦБ в доле! Агенты МВФ и ЦРУ.
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