В Мосгордуме предложили ужесточить наказание для телефонных террористов

Депутаты Мосгордумы считают необходимым переквалифицировать заведомо ложные сообщения о взрывах в особо тяжкие преступления и ужесточить ответственность за их совершение.

Столичные парламентарии предлагают наказывать за телефонный терроризм лишением свободы на срок от восьми до 12 лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на спикера Мосгордумы Алексея Шапошникова. Он пояснил, что телефонные террористы своими действиями не только наносят значительный материальный ущерб, но и сеют панику в обществе.

В настоящее время уголовное законодательство предусматривает ответственность за телефонный терроризм в виде лишения свободы на срок до пяти лет и штрафа в размере 200 тысяч рублей.

В начале осени по городам России прокатилась волна звонков о якобы заложенных в общественных местах бомбах. В общей сложности были эвакуированы более миллиона человек. Все сообщения оказались ложными. Ущерб от звонков составил более 300 миллионов рублей.

