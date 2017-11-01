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В Мосгордуме предложили ужесточить наказание для телефонных террористов

20:05 1.11.2017
Московская городская Дума © KM.RU, Алексей Белкин
Московская городская Дума © KM.RU, Алексей Белкин
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Депутаты Мосгордумы считают необходимым переквалифицировать заведомо ложные сообщения о взрывах в особо тяжкие преступления и ужесточить ответственность за их совершение.

Столичные парламентарии предлагают наказывать за телефонный терроризм лишением свободы на срок от восьми до 12 лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на спикера Мосгордумы Алексея Шапошникова. Он пояснил, что телефонные террористы своими действиями не только наносят значительный материальный ущерб, но и сеют панику в обществе.

В настоящее время уголовное законодательство предусматривает ответственность за телефонный терроризм в виде лишения свободы на срок до пяти лет и штрафа в размере 200 тысяч рублей.

В начале осени по городам России прокатилась волна звонков о якобы заложенных в общественных местах бомбах. В общей сложности были эвакуированы более миллиона человек. Все сообщения оказались ложными. Ущерб от звонков составил более 300 миллионов рублей.
  

Темы: Россия, Москва, Телефонный терроризм, Мосгордума
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Комментарии читателей
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01.11.2017, 22:34
Гость: А как быть

С самыми распиаренными хулиганами Вованом и Лексусом. Не ужели из "героев" сразу в арестанты? Слабо верится. Посеяли ветер, пожинайте бурю. Дальше будет интересней.
01.11.2017, 22:13
Гость: Табуреткин более зловреден, чем "теле-террорист", однако...

За "шутку" срок аж до 12 лет!?
Не сивой кобылы предложенный бред?
Сама-то не шутит ли уж Мосгордума,
Наказывать так призывая за "юмор"?
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