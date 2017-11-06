День народного единства отмечается с 2005 года

До сих пор он зачастую воспринимается как нововведение, и можно услышать мнение, что он введен с целью «затмить» 7 ноября.

Стал ли «новый» праздник поистине народным, прижился ли он на современной почве? На эти вопросы изданию KM.RU отвечает профессор, доктор экономических наук Валентин Катасонов.

- Я считаю, что большинство людей, к сожалению, воспринимают 4 ноября просто как выходной день. Есть и другие праздники, относительно которых народ недоумевает, что это такое. Они очень слабо представляют себе, что же это были за события, произошедшие более 400 лет назад.

Лично для меня это День Казанской иконы Божией Матери.

Почти в каждом храме есть эта икона, и она символизирует помощь Божию России. Таким образом, 4 ноября как церковный праздник уже очень давно присутствует в нашем календаре, и связано это с эпохой еще Ивана Грозного.

Но я считаю, что у нас большинство населения либо номинальные христиане, либо атеисты, и для них это пустой звук. Если действительно понимать, что это за праздник, то надо идти в храм, но вместо этого устраивают застолья. Я крестился 4 ноября, и в каком-то смысле для меня это еще и личный праздник с 1989 года.

Я считаю маниловщиной полагать, будто сам по себе День народного единства сподвигнет народ к единству. Сегодня нет никакого единства. А есть ли какие-то реальные политические силы, которые бы могли объединиться с конструктивной программой? К сожалению, я их сегодня не вижу. То есть даже в лагере конструктивной, патриотической общественности я единства не просматриваю.

Я на все смотрю с точки зрения Православия, и любой православный человек помнит Символ Веры в Единую Святую Соборную и Апостольскую Церковь. Соборность – это общность людей, а люди начали изобретать партии, и чем больше партий, тем больше дробится единое целое, ведь партия – это часть целого.

Две тысячи лет назад появилась реальная возможность объединения, но люди забыли об этом и пытаются своими мозгами что-то конструировать. Не получится, господа, не получится…

Беседовал Дионис Каптарь