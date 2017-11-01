Торговлю спиртосодержащей непищевой продукцией могут запретить бессрочно

Роспотребнадздор рассчитывает на введение бессрочного запрета на торговлю спиртосодержащей непищевой продукцией, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу ведомства Анну Попову.

По словам Поповой, согласно изменениям в законодательство РФ, которые были введены летом текущего года, полномочия по ограничению реализации того или иного вида продукции перешли к правительству РФ. Это, по мнению главы Роспотребназдора, будет способствовать тому, что решение о регулировании торговли спиртосодержащей продукцией будет принято в ближайшее время.

«Я надеюсь, что это будет бессрочный запрет», - резюмировала она.

Розничная торговля непищевой спиртосодержащей продукцией была приостановлена в декабре 2016 года после серии массовых отравлений в ряде регионов поддельным косметическим средством «Боярышник». Действие запрета неоднократно продлялось, в октябре срок продления составил 180 суток.

Под запрет попали непищевая спиртосодержащая продукция, спиртосодержащие пищевые добавки и ароматизаторы с содержанием этилового спирта более 28% объема готовой продукции.