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Торговлю спиртосодержащей непищевой продукцией могут запретить бессрочно

16:00 1.11.2017
Фото priroda-znaet.ru
Фото priroda-znaet.ru
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Роспотребнадздор рассчитывает на введение бессрочного запрета на торговлю спиртосодержащей непищевой продукцией, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу ведомства Анну Попову.

По словам Поповой, согласно изменениям в законодательство РФ, которые были введены летом текущего года, полномочия по ограничению реализации того или иного вида продукции перешли к правительству РФ. Это, по мнению главы Роспотребназдора, будет способствовать тому, что решение о регулировании торговли спиртосодержащей продукцией будет принято в ближайшее время.

«Я надеюсь, что это будет бессрочный запрет», - резюмировала она.

Розничная торговля непищевой спиртосодержащей продукцией была приостановлена в декабре 2016 года после серии массовых отравлений в ряде регионов поддельным косметическим средством «Боярышник». Действие запрета неоднократно продлялось, в октябре срок продления составил 180 суток.

Под запрет попали непищевая спиртосодержащая продукция, спиртосодержащие пищевые добавки и ароматизаторы с содержанием этилового спирта более 28% объема готовой продукции. 

Темы: Борьба с наркоманией и алкоголизмом в России, Последствия употребления алкоголя, Роспотребнадзор
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Комментарии читателей
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01.11.2017, 19:59
Гость: о?

Это тот Роспотребнадздор, который ОБВОРОВАЛ РУССКИЙ НАРОД НА МИЛЛИАРДЫ, СОЗДАВ ТЕНЬ С МЕРТВЫМИ ДУШАМИ?
01.11.2017, 19:36
Гость: Chateauneuf du Pap

Тут меня один сегодня поучал как пишется слово "эвфемизм".
Можем писать это слово так или по другому, суть остаётся - "спиртосодержащий непищевой продукт" - это как раз и есть эвфемизм, возникший с целью - как бы приятно назвать отвратительную привычку в России пить яд и не платить за него как за "спиртосодержащий пищевой продукт".
01.11.2017, 18:24
Гость: Ха

Все что связанно с употреблением алкоголя, табака и других наркотиков должно быть запрещено и по возможности ограниченно. Учите дедушку Жданова "Алкогольный террор против России". Не умеренно надо употреблять гадость для заработков наркомафии а жить трезво себе в радость. Не существует хорошего и плохого... и легких и тяжелых...
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