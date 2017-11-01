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Студент столичного колледжа убил преподавателя из-за угрозы отчисления

20:54 1.11.2017
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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В одной из аудиторий политехнического колледжа на западе Москвы обнаружили тела студента и преподавателя. Предполагается, что учащийся расправился с педагогом и покончил с собой.

Инцидент произошел днем 1 ноября. По сведениям РИА «Новости», преподаватель ОБЖ Сергей Данилов мог быть убит студентом Андреем Емельянниковым из-за того, что пригрозил ему отчислением.

По факту происшествия СКР возбудил уголовное дело. Его подробности пока не раскрывается. Однако предполагается, что студент мог зарезать преподавателя, напав на него со спины. После убийства Емельянников сделал несколько селфи, на которых виден труп Данилова и окровавленный нож.

По мнению психиатра-криминалиста Михаила Виноградова, студент мог совершить убийство в состоянии аффекта. «А потом осознал, что он убийца, и его аффект повернулся другой стороной — он покончил с собой», - сказал эксперт в интервью агентству. Он также допустил, что у Емельянникова могли быть психологические проблемы.

В Минобрнауки агентству сообщили, что следят за ситуацией, но отказались от комментариев до завершения следственных действий.
  

Темы: Россия, Москва, Происшествия, Расследование преступлений в России, Образование в России, Министерство образования и науки РФ, Следственный комитет России
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Комментарии читателей
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01.11.2017, 22:46
Гость: а учительницу

которая написала правду на лбу одного ученика оштрафовали и выгнали с работы!повезло,останеться живой а то минобр много воли дал недоноскам.
01.11.2017, 21:00
Гость: Ууу.

и с ножом он ходил тоже в состоянии ахфекта, да?
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