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Житель Сочи предъявил миллионный иск «Аэрофлоту»

18:45 2.11.2017
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Сочинец Лев Левченко намерен отсудить у компании «Аэрофлот» 999 тысяч 999 рублей 99 копеек за причиненный моральный вред.

Иск он подал в Пресненский суд Москвы. В течение пяти дней суд решит, будет ли заявление принято к рассмотрению, сообщает «Интерфакс».

Истец пояснил, что поводом для претензий к авиакомпании послужила слишком громкая упаковка для еды. Левченко рассказал, то некоторое время назад возвращался с семьей из-за границы и во время длительного перелета рассчитывал поспать хотя бы непродолжительное время. Однако не смог уснуть из-за шума в салоне.

«Такой шумной упаковки для еды я не встречал ни у одной авиакомпании, тем более в вечернем перелете. Сто человек открывают пакет, в котором лежит еще один пакет с бутербродом. А потом люди не знают, куда эти пакеты деть, треск и шум открытия упаковки стоит на весь самолет и продолжается несколько минут», - цитирует его агентство. По его мнению, издаваемый аэрофлотовской упаковкой звук превышает допустимые нормы.

Левченко добавил, что невозможность выспаться негативно отразилась на его репутации во время деловой встречи.
 

Темы: Россия, Москва, Сочи, Авиасообщение в России, Российские авиакомпании, Аэрофлот
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Комментарии читателей
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02.11.2017, 21:49
Гость: Слава**

Это сладкое слово "халява".! А вдруг сработает?надо было в уши салфетки запихать . А у соседа попросить фольгу от упаковки( всё равно же некуда девать) и залепить глаза от света.
02.11.2017, 20:55
Гость: ha-ha

Красавчик! Надо было потребовать, что-бы двигатели заглушили, от них гораздо больше шума.
02.11.2017, 20:38
Гость: ха-ха-ха

.... ещё на один миллиончик можно подать на свет в салоне, бьющий в глаза,
на плачущего ребёнка в соседнем кресле, на соседа по ряду, которого нужно пропустить в туалет, а после обратно из туалета в своё кресло, а если у него инурез, то и не один раз за перелёт...
И вообще, хочешь спать в самолете - покупай белет первого класса с креслами, раскладывающимися в кровать.
А интересно, как можно утверждать что имеется превышение норм по шуму, если его ни кто не мерил в данном полёте . Также сомневаюсь, что данный истец знает нормы шума. Иначе бы он сто раз подумал стоит ли подавать подобный глупый иск. Да будет ему известно, что норматив по уровню шума в салоне экономического класса составляет 85 db, что соответствует уровню шума от токарного станка на расстоянии одного метра от него.
А в первом классе норматив - 75 dB, что соответствует шуму офисов, в которых частенько тянет поспать!
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