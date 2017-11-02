Житель Сочи предъявил миллионный иск «Аэрофлоту»

Сочинец Лев Левченко намерен отсудить у компании «Аэрофлот» 999 тысяч 999 рублей 99 копеек за причиненный моральный вред.

Иск он подал в Пресненский суд Москвы. В течение пяти дней суд решит, будет ли заявление принято к рассмотрению, сообщает «Интерфакс».

Истец пояснил, что поводом для претензий к авиакомпании послужила слишком громкая упаковка для еды. Левченко рассказал, то некоторое время назад возвращался с семьей из-за границы и во время длительного перелета рассчитывал поспать хотя бы непродолжительное время. Однако не смог уснуть из-за шума в салоне.

«Такой шумной упаковки для еды я не встречал ни у одной авиакомпании, тем более в вечернем перелете. Сто человек открывают пакет, в котором лежит еще один пакет с бутербродом. А потом люди не знают, куда эти пакеты деть, треск и шум открытия упаковки стоит на весь самолет и продолжается несколько минут», - цитирует его агентство. По его мнению, издаваемый аэрофлотовской упаковкой звук превышает допустимые нормы.

Левченко добавил, что невозможность выспаться негативно отразилась на его репутации во время деловой встречи.

