Кадыров высказался за захоронение Ленина и головы Хаджи-Мурата

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил о необходимости захоронения тела революционера Владимира Ленина. Об этом политик написал в канале в Telegram.

«Решать вопрос о захоронении Ленина должен, конечно же, президент России Владимир Путин. Но я убежден, что довольно глазеть на труп Ленина. И руководителя революции давно пора похоронить, это и разумно, и человечно», — заявил Кадыров.

«Над телом Ленина трудится целый научно-исследовательский институт. Возле его тела дежурит круглосуточная охрана», — приводит слова главы Чечни сайт «Комсомольская правда».

Он также добавил, что «решение о захоронении не должно быть выборочным». «Предать земле нужно как тело Ленина, так и наиба имама Шамиля Хаджи-Мурата, голова которого по сей день хранится в музее Санкт-Петербурга», — резюмировал Кадыров.

В России неоднократно поднимался вопрос о целесообразности захоронения Ленина. С инициативой провести похороны революционного деятеля выступали режиссер Марк Захаров, мэр Санкт-Петербурга Анатолий Собчак, мэр Москвы Юрий Лужков, лидер партии «Демократический союз» Валерия Новодворская, режиссер Никита Михалков, члены партии «Союз правых сил» и другие. В РПЦ также предлагали вынести тело Ленина из Мавзолея.