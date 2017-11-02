]]> ]]>
Главная В России Новости

Кадыров высказался за захоронение Ленина и головы Хаджи-Мурата

12:14 2.11.2017
Рамзан Кадыров. Фото с сайта chechnya.gov.ru
Рамзан Кадыров. Фото с сайта chechnya.gov.ru
Материалы по теме:

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил о необходимости захоронения тела революционера Владимира Ленина. Об этом политик написал в канале в Telegram.

«Решать вопрос о захоронении Ленина должен, конечно же, президент России Владимир Путин. Но я убежден, что довольно глазеть на труп Ленина. И руководителя революции давно пора похоронить, это и разумно, и человечно», — заявил Кадыров.

«Над телом Ленина трудится целый научно-исследовательский институт. Возле его тела дежурит круглосуточная охрана», — приводит слова главы Чечни сайт «Комсомольская правда».

Он также добавил, что «решение о захоронении не должно быть выборочным». «Предать земле нужно как тело Ленина, так и наиба имама Шамиля Хаджи-Мурата, голова которого по сей день хранится в музее Санкт-Петербурга», — резюмировал Кадыров.

В России неоднократно поднимался вопрос о целесообразности захоронения Ленина. С инициативой провести похороны революционного деятеля выступали режиссер Марк Захаров, мэр Санкт-Петербурга Анатолий Собчак, мэр Москвы Юрий Лужков, лидер партии «Демократический союз» Валерия Новодворская, режиссер Никита Михалков, члены партии «Союз правых сил» и другие. В РПЦ также предлагали вынести тело Ленина из Мавзолея.

Темы: Россия, Чечня, История СССР, Рамзан Кадыров
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
02.11.2017, 21:10
Гость: Нострадамус

Вступление (катран 66)"Как это ни парадоксально прозвучит,но крах советской системы был изначально заложен в еe догматической мифологии.Советская система в СССР носила черты религии — в ней были "пророки" вроде Карла Маркса,"мессии" вроде Ленина и их ученики-"апостолы".Все люди,верные системе,должны были в итоге попасть в аналог "рая" — коммунизм,на пути к которому нужно уничтожить массу врагов ("неверных").Советская система имела догматы (которые декларировали единственно верную точку зрения на те или иные события),преступать за которые считалось преступлением".
Провальными проектами оказались:
катран 6.Пирамиды фараонов
катран 666.Россия православная
Заключение.(полный сброс программы)
Катран 666-666. Что делать?Грузите апельсины бочками.
02.11.2017, 21:03
Гость: Макар Евпатию

А что делать с нынешними нелюдями, что брали деньги на развал нынешней России?
02.11.2017, 20:54
Гость: Роман

Нормальные священники давно принимают большевиков , как кару божью за свое предательство народа и поклонение перед государством. А крестьяне сами громили эти Никоновские церкви, как ненавидимое ими униатскую по сути ересь и угнетателей.
Все комментарии (74)
]]>]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.