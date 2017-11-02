Поклонская согласилась с позицией Кадырова по Ленину

Депутат Госдумы Наталья Поклонская поддержала главу Чечни Рамзана Кадырова в вопросе захоронения тела Владимира Ленина.

«Поддерживаю Рамзана Ахматовича и тоже считаю, что смотреть на труп в центре столицы — это по меньшей мере не гуманно и не по-человечески», - цитирует РИА «Новости» запись парламентария в Facebook.

По мнению депутата, принятие решения о захоронении Ленина будет означать новый этап в развитии страны, готовность России идти дальше, помня при этом свою историю.

Вопрос о захоронении тела Ленина поднимается далеко не впервые. Ранее на эту тему неоднократно высказывались отечественные политики, деятели искусства и представители РПЦ. Накануне спикер Совфеда Валентина Матвиенко допустила, что данный вопрос может быть вынесен на референдум. Кадыров считает, что решение о захоронении должно приниматься президентом России Владимиром Путиным.

