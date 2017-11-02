]]> ]]>
Главная В России Новости

Поклонская согласилась с позицией Кадырова по Ленину

19:45 2.11.2017
Фото с сайта 24smi.org
Фото с сайта 24smi.org
Материалы по теме:

Депутат Госдумы Наталья Поклонская поддержала главу Чечни Рамзана Кадырова в вопросе захоронения тела Владимира Ленина.

«Поддерживаю Рамзана Ахматовича и тоже считаю, что смотреть на труп в центре столицы — это по меньшей мере не гуманно и не по-человечески», - цитирует РИА «Новости» запись парламентария в Facebook.

По мнению депутата, принятие решения о захоронении Ленина будет означать новый этап в развитии страны, готовность России идти дальше, помня при этом свою историю.

Вопрос о захоронении тела Ленина поднимается далеко не впервые. Ранее на эту тему неоднократно высказывались отечественные политики, деятели искусства и представители РПЦ. Накануне спикер Совфеда Валентина Матвиенко допустила, что данный вопрос может быть вынесен на референдум. Кадыров считает, что решение о захоронении должно приниматься президентом России Владимиром Путиным.
 

Темы: Россия, История СССР, Государственная Дума РФ, Рамзан Кадыров
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
03.11.2017, 06:12
Гость: После истории

с "Матильдой" ваш, Ваше Превосходительство, номер шашнадцатый!
Оне, видите-ли, согласились.
03.11.2017, 05:47
Гость: Севастополь

"почему туркам не мешает мавзолей Ататюрка, а американцам мавзолее президента Гранта в Нью-Йорке"
Потому что они НЕ БЫЛИ проплаченными засланцами враждебной соседней державы и их деятельность не привела к иудейскому антинародному перевороту (мистера Шиффа забыли? и прочих), к грабежам, пыткам, массовым расстрелам, к расстрелу царской семьи (невинных детей Вам не жалко, само собой), к позорному миру с этой самой вражеской державой, потерям гигантских территорий и к кровавой гражданской войне с многомиллиоными жертвами. Достаточно? Или продолжить?
03.11.2017, 05:43
Гость: Скорее

три полуграции.
Все комментарии (52)
]]>]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.