Новосибирскому школьнику грозит два года тюрьмы за взлом электронного дневника

«Двушечка» за двойку



Фото с сайта avanak.ru

В Новосибирске сотрудники ГУ МВД завершили расследование уголовного дела в отношении 16-летнего школьника, взломавшего «электронный дневник» и исправлявшего плохие оценки на хорошие.

Подросток проходит по 272 статье УК РФ «О неправомерном доступе к компьютерной информации». Ему грозит штраф в размере до 200 тыс. руб. или лишение свободы до двух лет. Правоохранители передали материалы в суд для рассмотрения по существу. Сейчас подросток находится под подпиской о невыезде.

О правонарушении в местной гимназии стало известно весной прошлого года.

Школьник с помощью специальной программы получил администраторский доступ к сервису «Электронный дневник». В течение месяца юный хакер исправлял себе и своим одноклассникам оценки.

Заметив неладное, учителя обратились в полицию. Правоохранители завели уголовное дело по статье 272 УК РФ «О неправомерном доступе к компьютерной информации». Теперь за нарушение школьнику грозит штраф в размере до 200 тыс. руб., исправительные работы до года или лишение свободы на срок до двух лет.

Юный хакер хотел показать свою лихость

И все же уголовное наказание за такой поступок — слишком суровая мера, считает научный руководитель по лицейским программам НИУ ВШЭ Наталья Любомирская. «Никогда такие случаи не доходили до уголовного дела. У меня как у руководителя лицея таких инцидентов не было.

Если раньше журналы были физически недоступны школьникам, то сегодня взломать электронный дневник еще сложнее — это практически невозможно», — рассказала она в беседе с «Газетой.Ru».

Любомирская убеждена, что мотивация новосибирского подростка была хулиганской. «Это крайне редкая история. Раньше такие нарушения встречались только в том случае, когда ребенок боялся наказания за плохие отметки. В Новосибирске у юноши был хакерский интерес. Он стал исправлять оценки всем одноклассникам для того, чтобы показать свою лихость и удаль», — полагает эксперт.

Директор московской школы № 1561 Валерий Пазырин сообщил «Газете.Ru», что в столице таких инцидентов не было никогда. «Локальными актами ответственность за взлом «дневника» не предусмотрена, потому что таких случаев попросту не происходит», — рассказал он.

Как и специалист НИУ ВШЭ, Пазырин считает, что систему, по которой работают столичные школы, взломать невозможно. «Не очень понятно, для чего школьнику нужны были хорошие отметки, ведь это не та ценность, ради которой нужно совершать подобный проступок. Оценки - вещи довольно условные, они не навешивают ярлыка на ребенка, не портят его судьбу», — убежден Пазырин.

Кроме того, он отметил, что более серьезными вещами являются результаты ГИА (государственная итоговая аттестация). «Их имитировать или взломать точно не получится», — сообщил Пазырин.

Вопреки заявлениям о том, что в школах, расположенных в небольших городах, все еще используются бумажные журналы, эксперт отметил, что таковых уже давно нет — все функционирует в электронном виде.

«Мы вообще постепенно переходим на безотметочное оценивание. Нужно преобразовать банальное оценивание учителем в понимание ребенком своего уровня: чтобы он знал, над чем ему дальше работать, а что уже хорошо усвоено. Если школьник знает материал, то ему абсолютно все равно, что стоит в дневнике», — уверен директор столичной школы.

«Пропушить» успеваемость

В скором времени у школьников пропадет любая возможность схитрить, не сделав домашнее задание или прогуляв уроки. В 2017/18 учебном году должна заработать система онлайн-оповещения родителей о снижении успеваемости детей. Об этом в конце сентября журналистам сообщил представитель департамента информационных технологий Москвы Андрей Белозеров.

«Если мы видим, что ребенок учился хорошо, а потом вдруг начал учиться хуже, мы как раз хотели бы родителям как-то сообщить, <...> на e-mail или телефон написать», — сообщил Белозеров. Он добавил, что сообщения на телефон смогут приходить посредством push-уведомлений.

Представитель департамента информационных технологий Москвы отметил, что необходимо строить образовательные траектории, в том числе для конкретного ученика. «У нас есть огромный массив данных — по каким предметам лучше, по каким предметам хуже», — сообщил он.

В ответ на жалобы по поводу того, что оценки не сохраняются в системе, а сам дневник зачастую недоступен, чиновник сообщил, что сбои единичны, а все возникающие проблемы оперативно решаются. «За последние три недели, начиная с 1 сентября, недоступность дневника была всего 72 часа, включая ночные технологические окна, когда мы проводим технические работы», — говорил Белозеров в конце сентября.

Родителей успокоили

В начале сентября 2017 года «Газета.Ru» писала, что родители московских школьников жалуются на то, что им до сих пор не выдали пароли от дневников, а домашние задания там появляются поздно вечером. Поэтому ученикам приходилось корпеть над тетрадями по ночам.

Проблемы у родителей в том числе возникали из-за того, что на нажатие кнопки «ознакомлен с дневником» на портале mos.ru выделяли всего три дня — с пятницы по понедельник. Были случаи, когда на не успевших выполнить эту процедуру отправляли жалобу в органы опеки.

Позже в департаменте информационных технологий Москвы «Газете.Ru» прокомментировали жалобы на сложности с электронными дневниками в школах. Как заявила руководитель направления «Информационные технологии в образовании» департамента Светлана Романова, родители могут ознакомиться с содержимым электронного дневника в любое удобное для них время.

«Функция «с дневником ознакомлен» становится активной для родителей в пятницу текущей недели и действует в течение всех последующих дней. У них всегда есть возможность вернуться к любой дате, то есть подписать дневник в удобное им время, используя календарь и переключения между учебными неделями. Таким образом, время на ознакомление с дневником определяет родитель», — заявила Романова.

Автор: Яков Лысенко