ГИБДД ограничили движение на Тверской из-за очереди за iPhone X

В Москве сотрудники ГИБДД ограничили движение по Тверской улице.

Как сообщает «Интерфакс», движение ограничено по крайней правой полосе улицы около флагманского магазина re:Store, где стартовали продажи новинки от Apple – телефона iPhone X.

Как пишет агентство, на протяжении нескольких дней на Тверской улице в районе дома 27 стоит очередь из более чем 100 человек, которые хотят стать первыми обладателями новинки. Специально для них были привезены газовые обогреватели, а на месте дежурит автомобиль «скорой помощи».

В целях обеспечения безопасности около магазина дежурят несколько полицейских нарядов, в том числе экипаж Госавтоинспекции. Кроме того в том же районе дежурят два автоэвакуатора, автомобиль Центра организации дорожного движения правительства Москвы.

Ограничение движения на Тверской привело к тому, что движение в сторону центра оказалось сильно затруднено, автомобильная пробка тянется до Белорусского вокзала.

Официальные продажи смартфона iPhone X стартовали сегодня, 3 ноября, во всем мире. В России стоимость гаджета начинается от 79,9 тысяч рублей (память 64Гб), за смартфон с памятью 256 Гб придется заплатить 91,9 тысяч рублей.