В интернете выставили на продажу коробки от iPhone X

В Facebook появилось объявление о продаже коробок от нового гаджета Apple – iPhone X. Цена упаковки составляет 7,5 тысячи рублей.

Объявление опубликовал пользователь соцсети Константин Кошелев. «Куплены сегодня, в идеальном состоянии. Отлично подойдет для фото в Instagram», - написал он. По его словам, это отличный способ поразить друзей роскошью. Кошелев также отметил, что готов предоставлять коробки в аренду за одну тысячу рублей.

Пользователей соцсети объявление позабавило. Они в ироничной форме хвалили автора за предприимчивость, а также предлагали новые возможности заработка на коробках от телефонов.

Продажи iPhone X стартовали в России 3 ноября. СМИ сообщали, что уже за несколько дней до этого у московского магазина Apple начала выстраиваться очередь, которая в итоге насчитывала несколько сотен человек.

Цена на новинку начинается от 80 тысяч рублей. ФАС планирует провести проверку ценообразования на iPhone X, поскольку в ведомство поступила жалоба на возможный сговор продавцов.

