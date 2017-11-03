Скончался великий русский писатель Владимир Маканин

Классик современной русской литературы Владимир Маканин умер на 81-м году жизни.

Писатель скончался у себя дома, в посёлке Красный под Ростовом-на-Дону, сообщает InterMedia со ссылкой на пресс-службу издательства «Эксмо». Последние несколько лет писатель болел.

У Маканина остались жена, две дочери, двое внуков и правнук или правнучка. «Русская литература понесла тяжелую утрату — умер Владимир Семёнович Маканин, - говорит руководитель отдела современной литературы издательства «Эксмо» Ольга Аминова. - Ещё не так давно он приезжал в издательство и делился своими творческими планами, вёл речь о переиздании «Двух сестёр и Кандинского» в новой редакции. Ещё совсем недавно, в марте этого года, мы отмечали 80-летие писателя. И вот его нет с нами. Уход Владимира Семёновича Маканина — это завершение целой эпохи в литературе. Маканин всегда был для нас нравственным ориентиром в оценке явлений современной жизни. Смерть такого мощного писателя перекраивает атлас русской литературы».

Похороны состоятся 3 ноября 2017 года на сельском кладбище недалеко от дома Владимира Маканина. Владимир Маканин - лауреат литературных премий «Большая книга», «Русский Букер», «Пенне» (Италия), Европейской премии по литературе, Пушкинской премии фонда Тепфера (ФРГ), премии «Ясная Поляна» и др. Он начал публиковаться в 1965 году. Впоследствии на протяжении двадцати лет практически каждый год выпускал по новой книге. Произведения Маканина переведены на немецкий, французский, итальянский, испанский, английский, японский и китайский языки и опубликованы во многих странах. Для его произведений критиками был придуман специальный термин: «проза срединного человека».

