Праздник 4 ноября – это замечательно, но...

Процесс преобразования Дня народного единства в по-настоящему общенародный праздник несколько замедлился

Рост популярности торжественного дня, введенного в 2004 году Государственной Думой по инициативе Межрелигиозного совета России, уже не так масштабен, как был в прошлые годы.

Фото с сайта pobibl.rusedu.net

Результаты исследования, посвященного отношению россиян ко Дню народного единства, обнародовал на днях ВЦИОМ. Если верить социологам, 36% россиян в связи с праздником Дня народного единства «испытывают особые чувства, задумываются о прошлом и будущем страны». 48% опрошенных считают этот день «обычным выходным».

Хотя 79% участников опроса заявили о важности подобных праздников, точное его название знают только 12% россиян. Чаще его называют просто «Днем единства».

Выходит, что жители страны принципиально относятся к празднику неплохо, но прямой связи этого дня с чувством патриотизма (и собой лично) не ощущают.

По сути, 4 ноября – годовщина важного и знаменательного события. Ровно 405 лет тому назад наши предки пресекли очередную попытку «евроинтегрировать» Россию.

Будущность всего российского народа тогда висела на волоске – польские оккупанты стояли в Москве, страна лишилась законных правителей. Но народ все взял в свои руки и отстоял независимость России и ее право на собственный особый путь. Весьма символичен при этом тот факт, что страну спасали именно добровольцы из народного ополчения.

В современном же празднике многие аспекты тех событий, к сожалению, выведены «за скобки». Единение стало пресноватым. Ведь в те дни имело место не аморфное, бестелесное единство, а единство ради защиты России от внешнего врага. Причем от врага, пришедшего именно с Запада – оттуда, откуда в нашу страну всегда приходили самые страшные поработители.

И 4 ноября - это, пожалуй, в большей мере даже не просто праздник, а день воинской славы. Отсутствие явно выраженных акцентов именно на данном его аспекте лишает его внятного содержания.

Любопытно, но события ноября 1612 года в определенном смысле перекликаются с тем, что случится через 300 с лишним лет после них. В начале ХХ века Россия снова переживет с одной стороны безвольную власть, «боярскую смуту», приход иностранных оккупантов и массовое предательство. А с другой – необычное единение пролетариев с красными бантами с бывшими царскими офицерами ради изгнания оккупантов и построения обновленной России, которая одержит победу в Великой войне и отправит человека в космос. Речь идет о 7 ноября 1917 года и последовавших за ним непростых событиях. В феврале власть в стране захватили силы, готовые пожертвовать духовной независимостью России и превратить ее в жалкую периферию западного мира. И только чудо потрясающей воли и единства позволило построить на осколках империи великую супердержаву...

4 ноября – замечательный праздник. И он, несомненно, имеет право на жизнь. Но не стоит все-таки пытаться подменять им, как это происходит в последнее время, «красный день календаря», с которым мы выросли – 7 число того же месяца. Не нужно прятать голову в песок. Лучше в эти дни осмыслить то, что произошло с нашей страной за последние сто лет, и сделать из этого нужные выводы. В частности – о секретах подлинного единства, которое, нравится это кому-то или нет, но пришло в нашу страну именно по итогам того, что случилось 7 ноября 1917 года.

