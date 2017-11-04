Рамзан Кадыров подарит iPhone X за лучшее стихотворение о Путине

Глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал подарить новейший iPhone X за лучшее стихотворение о российском президенте Владимире Путине.

Этот смартфон он получил в подарок от членов команды КВН Чечни.

Скриншот видео со страницы Рамзана Кадырова в Instagram

"Я взял подарок, но мы все вместе решили, что подарим его тому, кто в День народного единства прочитает лучшее стихотворение о Президенте России Владимире Путине! Хештег для публикаций #НашПрезидентПутин . Министерство по делам молодёжи ЧР определит победителя", - написал Кадыров на своей странице в Instagram.