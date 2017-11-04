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Рамзан Кадыров подарит iPhone X за лучшее стихотворение о Путине

15:15 4.11.2017

Глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал подарить новейший iPhone X за лучшее стихотворение о российском президенте Владимире Путине.

Этот смартфон он получил в подарок от членов команды КВН Чечни.

Скриншот видео со страницы Рамзана Кадырова в Instagram

"Я взял подарок, но мы все вместе решили, что подарим его тому, кто в День народного единства прочитает лучшее стихотворение о Президенте России Владимире Путине! Хештег для публикаций #НашПрезидентПутин . Министерство по делам молодёжи ЧР определит победителя", -  написал Кадыров на своей странице в Instagram.

Темы: Владимир Путин, Рамзан Кадыров
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Комментарии читателей
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04.11.2017, 17:28
Гость: Бедный,

бедный товарищ Сталин!
Ему такое и не снилось.
04.11.2017, 17:15
Гость: ...

Хотелось написать " лизоблюдство " какое-то. Но " ж о п о лизство" от слова " лизать", будет более точным. Я думаю, если бы призвали написать правдивое стихотворение, то это было бы честнее, а уж от желающих то и вообще отбоя бы не было. За просто так бы писали, без подарка
04.11.2017, 16:59
Гость: кто похвалит меня

лутьше всех, тому дам сладкую конфету...был такой хороший мультик в союзе про ворону!
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