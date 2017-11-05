В Ингушетии совершено нападение на блок-пост ГИБДД

В Ингушетии неизвестные атаковали блок-пост ГИБДД. Погибли два человека, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в следственных органах.

Инцидент произошел у села Яндаре в Назрановском районе. Злоумышленники подъехали к посту на автомобиле. Один из них зашел в здание и привел в действие закрепленное на теле взрывное устройство.

Двое других попытались скрыться с места происшествия, но были заблокированы правоохранителями в нескольких сотнях метров от блок-поста на территории частного предприятия. В ходе перестрелки злоумышленники были ликвидированы.

В регионе введен режим контртеррористической операции. Движение по трассе «Кавказ» перекрыто.

Менее месяца назад здесь произошел аналогичный случай. Тогда злоумышленник действовал в одиночку. Он сбил на машине одного полицейского и напал с ножом на двоих его сослуживцев. Преступник был убит, сотрудники полиции – госпитализированы.

