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iPhone X от Рамзана Кадырова выиграла чеченская школьница

22:11 5.11.2017
Рамзан Кадыров. Фото из официального Instagram
Рамзан Кадыров. Фото из официального Instagram
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В конкурсе на лучшее стихотворение о президенте России Владимире Путине, объявленном главой Чечни Рамзаном Кадыровым, победила третьеклассница Хеда Ибахиева. Она получит новейший гаджет от Apple – iPhone X.

В своем Instagram Кадыров отметил, что девочка живет в селе Бено-Юрт Надтеречного района. Она не только пишет стихи, но и владеет четырьмя языками. По словам школьницы, она участвовала в конкурсе не ради приза, а из любви и уважения к главе государства.

Кадыров добавил, что конкурс вызвал большой интерес у россиян. На него прислали более трех тысяч стихотворений, а конкурсные публикации посмотрели свыше миллиона человек. По словам главы Чечни, определяя победителя, конкурсная комиссия работала круглосуточно.

iPhone X Кадырову подарили члены команды КВН Чечни. Поскольку глава республики еще два года назад решил отказаться от устройств Apple, он объявил поэтический конкурс, приуроченный ко Дню народного единства, и выставил гаджет в качестве приза.
 

Темы: Россия, Чечня, iPhone, Владимир Путин, Рамзан Кадыров
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
06.11.2017, 01:06
Гость: А что?

Клан кадыровых украшает мир талантами. Скоро во всех школах России будут наизусть читать это нетленное творение, хлеще, чем когда-то "Малую землю" Л.И. Брежнева.
06.11.2017, 00:41
Гость: Мое стихотворение лучше

Путин
Путин - любимый, Путин - родной,
Путин - верховный правитель.
Путин - великий, Путин - святой,
Путин - наш вождь и учитель!
Путин поднимет Россию с колен,
Путин укажет дорогу.
Путин решит миллионы проблем,
Путин направит нас к Богу!
(Тарас Бойко, г. Львов)
05.11.2017, 23:24
Гость: Азиатская борода

А где стихотворение и как зовут школьницу? Чего боитесь?
Все комментарии (7)
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