iPhone X от Рамзана Кадырова выиграла чеченская школьница

В конкурсе на лучшее стихотворение о президенте России Владимире Путине, объявленном главой Чечни Рамзаном Кадыровым, победила третьеклассница Хеда Ибахиева. Она получит новейший гаджет от Apple – iPhone X.

В своем Instagram Кадыров отметил, что девочка живет в селе Бено-Юрт Надтеречного района. Она не только пишет стихи, но и владеет четырьмя языками. По словам школьницы, она участвовала в конкурсе не ради приза, а из любви и уважения к главе государства.

Кадыров добавил, что конкурс вызвал большой интерес у россиян. На него прислали более трех тысяч стихотворений, а конкурсные публикации посмотрели свыше миллиона человек. По словам главы Чечни, определяя победителя, конкурсная комиссия работала круглосуточно.

iPhone X Кадырову подарили члены команды КВН Чечни. Поскольку глава республики еще два года назад решил отказаться от устройств Apple, он объявил поэтический конкурс, приуроченный ко Дню народного единства, и выставил гаджет в качестве приза.

