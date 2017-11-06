Прокуратура Татарстана перешла на сторону добровольного русскоязычия

Прокуратура объявила вне закона обязательное преподавание татарского языка, введенное ранее в республике

Соблюдать право на изучение родного языка ранее требовал президент Владимир Путин. В парламенте Татарстана намерены обсудить действия прокуратуры уже в ближайшие дни. Тем временем соцопросы показывают: сами молодые люди в регионе не хотят учить ни татарский, ни русский языки.

Казань. Коллаж © KM.RU

Прокуратура Татарстана в воскресенье назвала противоречащими федеральному закону методические рекомендации регионального министерства образования, устанавливающие татарский язык в качестве обязательного для изучения в школах республики. На сайте ведомства говорится, что такой вывод сделан в ходе юридического анализа методических рекомендаций.

Министерство распространило свои рекомендации по школам в пятницу. Сейчас школьники находятся на каникулах, занятия начинаются во вторник. Глава министерства Энгель Фаттахов подписал новый учебный план в ночь на субботу. В письме, разосланном по школам, говорилось, что документ носит рекомендательный характер. Несмотря на эту оговорку, он требует по-прежнему изучать татарский в обязательном порядке. Преподавание же русского должно вестись на добровольной основе. Письмо с рекомендациями сразу же появилось в соцсетях.

В прокуратуре обвинили Фаттахова в выходе за пределы своей компетенции и вторжении в сферу федерального правового регулирования. Подобные действия министерства носят неоднократный характер, подчеркивается в сообщении. В связи с этим в адрес премьер-министра Алексея Песошина прокуроры подготовили представление, потребовав незамедлительно отозвать методички и привлечь к дисциплинарной ответственности чиновников, нарушивших федеральные законы.

Несмотря на выходной, в блогосфере новость вызвала широкий отклик. В паблике в «ВКонтакте» «Русский язык в школах национальных республик» поприветствовали действия прокуроров. «Всем желаю, чтобы вторая четверть началась с приятной новости! Держим кулачки!» – пишет Анна Кузляр.

А Екатерина Беляева отметила своевременность такой реакции: «Намеки не понимали, думали, как обычно, через задние огороды, получится пролезть. Не вышло».

В последние месяцы в регионе родители школьников стали массово отказываться от обязательных уроков татарского языка для их детей. В коллективных обращениях к властям республики и России они требовали сократить количество часов по этому предмету, одновременно жалуясь на нехватку уроков русского языка.

В пятницу Вахитовский районный суд Казани принял к рассмотрению иск матери 14-летнего школьника против «принудительного» изучения национального языка. Истица потребовала от республиканского Минобрнауки компенсации более чем в 2,7 млн рублей за «моральные страдания» и «материальный вред».

Президент Владимир Путин в июле на заседании Совета по межнациональным отношениям глава государства поручил Генпрокуратуре и Рособрнадзору «проверить факты принудительного обучения неродным языкам и государственным языкам республик вопреки воле родителей детей как их законных представителей».

В конце августа президент поручил тем же двум ведомствам проверить в срок до 30 ноября соблюдение прав россиян на добровольное изучение родного языка народов и республик в составе России.

Согласно итогам опроса, проведенного в Татарстане три года назад, большинство татар хотело бы, чтобы их дети владели русским (96%), нежели татарским (95%) языком. На третьем месте оказался английский – 83%, отмечали ранее «Новые Известия». А исследование, проведенное среди самих молодых людей два года назад, показало, что большая их часть хочет владеть английским (83%). На втором месте русский (62%), тогда как татарский хотели бы знать лишь от 32% до 38% опрошенных.

Достигли «некоторых компромиссов» с Москвой

С октября школы Татарстана стали получать требования прокуратуры исключать татарский язык из обязательной программы и перевести его в факультатив. Основанием служило то, что русский язык преподается в недостаточных объемах.

Против корректировки учебных планов выступили в парламенте. Как сообщил спикер парламента Фарид Мухаметшин, в среду ситуацию с преподаванием татарского языка в школах намечено обсудить на уровне президиума. По его словам, республика достигла некоторых компромиссов с федеральным центром по поводу обучения татарскому. С докладами перед депутатами должны выступить Энгель Фаттахов и генпрокурор республики Илдус Нафиков.

Как сетовал Мухаметшин: «Очень много обращений идет от родителей, от учеников, даже дети уже стали писать, как же быть, что делать, как мы будем изучать родные языки, учительское сообщество озабочено».

На последнем заседании госсовета Татарстана 27 октября некоторые депутаты требовали сохранить обязательное изучение татарского. Заместитель Мухаметшина Римма Ратникова обвинила прокуроров в «запугивании» директоров школ административными и уголовными делами. От них, по ее словам, «требуют изменить учебные программы, директорам и завучам дают шаблоны, каким должно быть расписание, требуют убрать предмет «татарский язык» и заменить его на родной язык».

Недавно в поддержку обязательности изучения татарского языка выступил и муфтий республики Камиль Самигуллин, связав между собой влияние языка и ислама в республике.