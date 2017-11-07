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Колокольцев: В Москве предотвращен теракт с «КамАЗом» у метро

08:58 7.11.2017
© KM.RU, Илья Шабардин
© KM.RU, Илья Шабардин
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Глава МВД Владимир Колокольцев сообщил, что весной в Химках был задержан уроженец Киргизии, который планировал совершить теракт возле одной из станций метро на севере Москвы.

«В Химках нашими сотрудниками был задержан уроженец Киргизии, который занимался вербовкой в ИГ (террористическая организация, запрещена в РФ) и параллельно планировал совершение террористического акта с использованием автомобиля «КамАЗ» возле одной из станций метрополитена на севере Москвы», — заявил Колокольцев в интервью «Известиям».

Напомним, 31 октября в центре Нью-Йорка находившийся за рулем арендованного грузовика 29-летний уроженец Узбекистана Сайфулло Саипов наехал на пешеходов, а также столкнулся со школьным автобусом.

После этого мужчина выбежал из салона со словами "Аллаху Акбар!" и начал стрелять по людям. В результате нападения скончались восемь человек, еще более 12 пострадали.

Темы: Антитеррористические операции в России, Борьба с терроризмом в России
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Комментарии читателей
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07.11.2017, 11:04
Гость: Наталия

что-то не понимаю: весной задержан, а сообщил только сейчас? Полгода показания выбивали?
07.11.2017, 10:46
Гость: Маска не Росси

Делайте там что хотите. Смерть оккупантам России.
07.11.2017, 10:37
Гость: E.

Добро пожаловать в столицу России, дорогие родственники!
Здесь люди по улицам ходят с бесплатными айфонами, в квартирах у них - бесплатные вещи, а уж женщины на улицах - беленькие и без охраны. Приезжайте, мы уже купили квартиры, где можем поселить по 40 наших единоверцев. Скоро будет и новый аттракцион - поездки на автотранспорте по тротуарам в центре Москвы!
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