Колокольцев: В Москве предотвращен теракт с «КамАЗом» у метро

Глава МВД Владимир Колокольцев сообщил, что весной в Химках был задержан уроженец Киргизии, который планировал совершить теракт возле одной из станций метро на севере Москвы.

«В Химках нашими сотрудниками был задержан уроженец Киргизии, который занимался вербовкой в ИГ (террористическая организация, запрещена в РФ) и параллельно планировал совершение террористического акта с использованием автомобиля «КамАЗ» возле одной из станций метрополитена на севере Москвы», — заявил Колокольцев в интервью «Известиям».

Напомним, 31 октября в центре Нью-Йорка находившийся за рулем арендованного грузовика 29-летний уроженец Узбекистана Сайфулло Саипов наехал на пешеходов, а также столкнулся со школьным автобусом.

После этого мужчина выбежал из салона со словами "Аллаху Акбар!" и начал стрелять по людям. В результате нападения скончались восемь человек, еще более 12 пострадали.