В Крыму поддержали идею об отмене указа о передаче полуострова Украине

Вице-спикер парламентра Крыма Ремзи Ильясов поддержал идею отменить указ президиума Верховного совета СССР 1954 года, который передавал регион Украинской ССР, пишет РИА Новости.

Ранее соответствующее предложение прозвучало со стороны депутата Госдумы Константина Затулина. По его мнению, Россия, как преемница Советского Союза должна отменить акты о передаче Крыма Украине. Это позволит «пресечь разговоры, что россияне забрали чью-то землю».

Ильясов отметил, что подобную идею стоит реализовать «для морального удовлетворения». Однако подобное действие, к сожалению, не станет основанием для западных стран прекратить свои «политические игры и риторику вокруг Крыма». По его словам, Россия не должна никому доказывать, что Крым — ее часть. «Это реалии, которые не подлежат обсуждению», - заявил он.

Крым вошел в состав Украинской ССР указом президиума Верховного совета СССР от 19 февраля 1954 года. Данный шаг объяснялся «общностью экономики, территориальной близостью и тесными хозяйственными и культурными связями между Крымской областью и УСССР».