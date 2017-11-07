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В Крыму поддержали идею об отмене указа о передаче полуострова Украине

10:53 7.11.2017
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com
Сюжет: Ситуация вокруг Крыма

Вице-спикер парламентра Крыма Ремзи Ильясов поддержал идею отменить указ президиума Верховного совета СССР 1954 года, который передавал регион Украинской ССР, пишет РИА Новости.

Ранее соответствующее предложение прозвучало со стороны депутата Госдумы Константина Затулина. По его мнению, Россия, как преемница Советского Союза должна отменить акты о передаче Крыма Украине. Это позволит «пресечь разговоры, что россияне забрали чью-то землю».

Ильясов отметил, что подобную идею стоит реализовать «для морального удовлетворения». Однако подобное действие, к сожалению, не станет основанием для западных стран прекратить свои «политические игры и риторику вокруг Крыма». По его словам, Россия не должна никому доказывать, что Крым — ее часть. «Это реалии, которые не подлежат обсуждению», - заявил он.

Крым вошел в состав Украинской ССР указом президиума Верховного совета СССР от 19 февраля 1954 года. Данный шаг объяснялся «общностью экономики, территориальной близостью и тесными хозяйственными и культурными связями между Крымской областью и УСССР».

Темы: Россия, Крым, Ситуация вокруг Крыма
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Комментарии читателей
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07.11.2017, 12:03
Гость: Россиянин

А передачу акватории Баренцева моря норвежцам тоже отменят?
07.11.2017, 11:41
Гость: Новая Россия

Давно пора в законодательном порядке отменить все указы и законы, которые были приняты советской властью за 100 лет своего безумного правления.
07.11.2017, 11:37
Гость: хе хе

Россия вовсе не преемница СССР в части всех его законов и указов. В частности Россия не может, к примеру, отменить сталинские законы и указы, даже самые преступные, поскольку такого субъекта международного права-СССР, давно не существует. Точно также Россия не вправе отменять указы Верховного Совета СССР.
Россия взяла на себя , по договоренности со странами СНГ, преемственность СССР в вопросах собственности и финансовых обязательств. И только.
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