За что лишают российского гражданства жителей Крыма

Полуостров вернулся в родную гавань, а крымчан выгоняют обратно на Украину



Паспорт РФ © KM.RU, Алексей Белкин

- Оказывается, в Крыму давно уже работает комиссия, которая занимается тем, что ЛИШАЕТ РОССИЙСКОГО ГРАЖДАНСТВА тех, кто получил его в 2014 году. Например, русский человек жил в Киеве или в Одессе, но уехал в Крым и стал там российским гражданином. Теперь его фактически силком выталкивают в украинцы, - написал националист Егор Холмогоров в ответ на драматическую историю Александра Шкитова.

Напомню: зам. прокурора Симферополя лишили паспорта РФ за то, что он поддержал Наталью Поклонскую в ее борьбе против «Матильды». Если существует системное выдворение самых искренних сторонников России - это уже настоящее иезуитство!

Откуда пошла информация

Крым прекрасен: грецкие орехи над головой, трещины в асфальте и аквамариновое море – все вызывает здесь детский восторг. Люди влюбляются в мрачный Питер, а я перестаю дышать, когда вижу старый желтый автобус, едущий по перекрытой ветвями улице южного Симферополя…

Александр Александрович Васильев, одессит и редактор Взгляд.ру, на которого сослался Холмогоров, рассказывает:

- С этим столкнулись уже несколько моих знакомых. Все начинается с визита участкового, и дальше по-разному: у кого-то нормально, кто-то еще доказывает свою правоту в суде. Я не уверен, что есть спецкомиссия - это интерпретация Егора - я просто знаю, что МВД занимается пересмотром оснований выдачи паспортов…

Сам Александр переехал на полуостров на подъеме Крымской весны, тянул провода на площади в Симферополе для концерта в честь присоединения к России. Как говорится, одессит первого призыва. Встретиться с «Комсомолкой» его гонимые МВД знакомые отказались.

Сначала давали всем…

Анна (имя изменено) – сотрудница ФМС: ведомства, которое в 2014-м отвечало за принятие крымчан в гражданство России, а теперь, руками МВД, это гражданство отнимает (ФМС было ликвидировано в 2016-м, и весь аппарат перешел в Министерство внутренних дел).

Девушка – единственная, кто согласилась мне объяснить позицию людей в погонах: МВД ограничилось сухими цифрами.

- Понимаете, ни у кого не было такого опыта: за несколько месяцев документировать два с половиной миллиона человек!

О неразберихе, творившейся полгода после Референдума, мне уже рассказывали. Толпы народа перед паспортными столами, очереди, в которых люди стояли месяцами и отмечались по ночам, тысяча прикомандированных сотрудников ФМС с материковой России, работавших в три смены. Паспорта давали и в каких-то «экспресс-окошках», и, централизованно, на предприятиях: сегодня начальник собрал украинские паспорта – назавтра привез российские… Ни о какой серьезной проверке тогда, конечно, и речи не могло быть: давали и донецким, и беженцам из Киева.

Анна:

- Специфика Украины в том, что там не нужна была прописка: ни работодатели ее не требовали, ни милиция, поэтому люди из Харькова, Винницы десятилетиями жили в Крыму без всякого оформления, и это было нормально. И вдруг – Россия! А у этих людей жены здесь, вся жизнь. Чтобы не обижать их, приняли закон: в гражданство принимают всех, кто постоянно проживал на полуострове на 18 марта 2014 года, то есть, на момент Референдума, но что такое «постоянно проживал», никто не знал! Люди понесли нам все, что как-то подтверждало их связь с Крымом: квитанции по оплате за квартиру, справки, что лечили здесь зубы…

Сначала ФМС принимали документы сами, шлепали гражданство по справке от ветеринара, что харьковчанин лечил в Крыму собаку, потом увидели, что в ста делах у них – сто одинаковых справок, под копирку (на Украине с этим легко).

Тогда всех прописанных на Украине стали отправлять в суд: у ФМС нет органов дознания, пускай судьи разбираются!

Год судьи заслушивали соседей, ставили штамп: «Постоянно проживал на полуострове», - даже если человек приехал сразу после Майдана, в феврале 14-го. Потом все резко изменилось.

- Подсчитали: при населении Крыма в два с половиной миллиона человек, паспортов выдали уже чуть не четыре миллиона, - говорит Анна. – Ну, и было отдано распоряжение…

С тех пор, с 2015 года, суды заворачивают всех. Неофициально людям говорят: «Лимит закончен».

Так сложилась парадоксальная ситуация: один человек приехал на полуостров в Крымскую весну и стал гражданином, другой живет здесь с 2000 года и получил в суде полный отлуп, - но это не главное.

Гражданство стали отнимать.

Теперь выкидывают лишних

Александра С. – бывшая студентка географического факультета Крымского федерального университета, в 2015-м пошла в ФМС менять российский паспорт (теперь это делают в 20 лет), и… вышла оттуда в слезах и со справкой: «Бланк для получения паспорта был украден».

Как украден?!

- Я из Донецка. В Крыму была прописана в общежитии, - плакала Александра в нашей газете, - в 14-м гражданство получила, как все. А теперь мне говорят, что я это сделала незаконно!

Фишка в том, что прописка в общежитии временная: «Отучились пять лет – до свидания, езжайте в свою Украину, - объяснял «КП» тогдашний начальник ФМС Крыма Петр Ярош. – А эти студенты в переходный период умудрились надурить сотрудников, прикомандированных из других регионов России!».

Надурить было нетрудно, ведь сотрудники даже не могли прочесть документы, заполненные по-украински (вы знаете, что такое «грудень»? всего лишь декабрь), но, вообще, история духоподъемная. Задумайтесь: когда чуть не вся Украина утирала сопли по поводу потери Крыма, ее собственные дети, ничуть не комплексуя, пошли и получили в Симферополе гражданство «страны-оккупанта», то есть, России!

Всего таких, как Александра, оказалось двадцать человек, часть студентов расхватали знакомые и успели прописать в своих квартирах: здесь, в Крыму, развита взаимовыручка, и даже местная корреспондентка «Комсомольской правды» спасла так однокурсницу из Мариуполя, прописала у родителей.

Скандал дошел до Москвы: официальным постановлением срок обучения сочли достаточным для того, чтобы оставить студентов гражданами России…

Я очень просила однокурсницу нашей корреспондентки дать мне интервью, но та возразила:

- Я боюсь, что, в случае огласки, у меня отнимут украинский паспорт, а я хочу спокойно ездить к маме в Мариуполь.

«А потом у нас диверсии»

Степан – еще один сотрудник правоохранительных органов Крыма, на этот раз, имеющий отношение к расследованию терактов и разоблачению украинской агентуры:

- Вот, и все они так: украинский паспорт с тризубом никто не выбрасывает. Едут к родственникам - на российской границе прячут документ в трусах, а на украинской - вытаскивают. А с той стороны тоже не дураки сидят: «Девочка, ты хочешь ездить к маме в Мариуполь? Мариуполь – в зоне АТО: какие ты можешь сообщить сведения, чтобы помочь освободить Крым из-под российской оккупации?».

Попытки терактов в Крыму не редкость, а, когда исполнителей ловят, рядом с ними всегда оказываются такие персонажи: снабжают диверсантов транспортом и информацией. Крым весь сидит на двух стульях: иностранные государства убрали свои консульства с полуострова, и все, кто хочет отдохнуть в Европе, едут из Симферополя оформлять визы в Одессу и Херсон, туда ходят специальные маршрутки. В консульствах «патриотичные» крымчане представляются природными украинцами, и Украина их всячески поддерживает!

Однажды вечером я долго не могла найти в Симферополе свое такси, и шофер утешал меня:

- Вы же не местная, а диспетчера не могли вам помочь: они у нас на Украине, в Кривом Роге сидят, ничего не знают...

Как говорится, война войной, а бизнес, то есть обед, по расписанию. Крым единогласно проголосовал за присоединение к России, но оказался совершенно не готов отказаться от милых радостей, вроде поездок в дальнее зарубежье.

Так, может, ПРАВИЛЬНО лишают гражданства? Совсем не патриотов Русской весны, как показалось вначале, а всякий сомнительный элемент?

Изгнанные из России

С уполномоченным по правам человека Севастополя Павлом Буцаем мы встречаемся на заправке в Верхнесадовой: ровно на том месте, где в 14-м году севастопольский «Беркут» выставил первый в Крыму блокпост от нацистов. С этого места началось отделение полуострова от Украины.

- Проблема лишения гражданства, действительно, существует, - говорит единственный чиновник, который согласился высказаться в «КП» под своим именем. – Она не носит массовый характер, это не система: ко мне пока обратились до десятка человек, и везде причина - человеческий фактор, ошибки...

В руках у Павла папка с личным делом моряка Черноморского флота Мамеда М.: теща в 13-м году выписала М. из квартиры, а он об этом не знал и в 14-м получил российское гражданство по оставшейся в паспорте тещиной прописке; проверка это выявила, гражданство аннулировали.

Я читаю трогательные строки характеристики из воинской части: «М. работает в в/ч номер… в должности старшего моториста (машиниста) морского сухогрузного транспорта. Морской сухогрузный транспорт по специфике работы постоянно находится в дальней морской зоне, в том числе в территориальных водах Сирийской Арабской республики».

- И все истории такие, – говорит уполномоченный, - связаны только с недействительной или просроченной пропиской. Люди прописались у знакомых, те продали дом, и тут мы вошли в Россию…

О том, как лишение происходит физически, рассказала мне жительница Симферополя, доктор медицинских наук, профессор, бывшая заведующая кафедрой Крымского медуниверситета Надежда Константиновна Каширина:

- Девушка в ФМС тянет мой паспорт к себе, я – к себе: «Вы порвете мой документ! Вы мне его не выдавали», - а она: «Сдайте его, он получен незаконно, вы должны заново получить гражданство!».

Ситуация Кашириной – грустная стандартная история со служебным общежитием, когда ушедшая на пенсию сотрудница медвуза не может освободить жилплощадь, а ректорат десять лет пытается пенсионерку выселить (то есть суды начались еще при Украине, просто теперь любая спорная прописка в Крыму автоматически означает неприятный сюрприз в паспортном столе).

Паспорт женщина так и не отдала, прячет его – и он числится в полицейской базе как украденный. Выполнять требования МВД (ФМС) отказывается, потому что, если заново получать гражданство, пенсию насчитают уже не по украинским законам, как в переходный период, а по российским, а российская научная пенсия, как слышала Каширина, гораздо меньше. В итоге, пенсионерка судится с МВД: требует признать законным тот паспорт, который есть…

Те, кому не удалось отстоять свои права, живут в Крыму на правах иностранцев: на работу их не берут, квартиры не сдают. Одна радость, депортировать на Украину не могут: Украина не принимает нарушителей миграционного законодательства из Крыма, потому что считает Крым своей территорией.

Взгляд с 6-го этажа

При спешке массовые ошибки неизбежны

У каждого свой интерес, и у страны он тоже есть.

В один из дней на интервью меня вез караим (нация, которая живет почти исключительно в Крыму):

- Я прямо тут родился, возле могилы Святого старца Азиза, я коренной крымчанин: пошел права менять – мне говорят: «Ваш паспорт требует подтверждения, потому что выдан не в 2014-м, а в 2015-м году!», - что за бред? Рядом со мной мужик стоял, чуть не плакал: у него прописка крымская, а по номеру пробивают – паспорт во Владикавказе выдан!

И таких историй в Крыму мне рассказали кучу: в спешке женатым не проставили штамп о браке, разведенным – о разводе, многим неправильно записали имя… В том неизбежном хаосе Крымской весны.

- Мы так радовались возвращению в Россию, - говорила мне профессор Надежда Каширина – думали, закончилось притеснение русских по языковому признаку…

«Зачем государство лишает людей гражданства? – гадала я, когда ехала в Крым. – Зачем ставит под сомнение эйфорию 14-го, почему не может своей политической волей выдать паспорта даже всем приехавшим с Украины, и тем подорвать авторитет Киева?»…

Оказалось, так, поначалу, и было: гражданство давали всем, кто хотел и успел в первую волну.

Теперь, объясняют, государство разбирается: что оно наделало? И чистит ряды граждан от агентов СБУ и тех, кто подделал документы…

У всех людей свой интерес: кто-то держится за украинскую пенсию, кто-то – за возможность ездить в Мариуполь. Вот и у России интерес тоже есть.

К сожалению для всех искренних сторонников России, которые едут и едут к нам с Украины.

Официально

МВД лишило гражданства 528 человек.

С 2014 года МВД по Республике Крым и Управлением МВД России по городу Севастополю, по результатам проверок, признало гражданами Российской Федерации 44 тысячи человек (этих людей проверили, но все оказалось нормально. - Ред.).

Отменено судебных решений об установлении факта постоянного проживания - 528 человек (этих людей МВД лишило гражданства, обжаловав вроде бы уже установленное районными судами постоянное проживание в Верховном суде Республики. - Ред.).