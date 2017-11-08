Глава управления ФАС по Крыму найден мертвым

Руководитель управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Крыму и Севастополю Тимофей Кураев обнаружен мертвым у себя дома, сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в силовых структурах региона.

По данным собеседников «Интерфакса», Кураев, предположительно, покончил с собой.

Официальные представители УФАС по Крыму сообщения о гибели Кураева пока никак не прокомментировали.

Кураев Тимофей Владимирович родился в 1973 году в Москве. В 1995 году окончил Московский государственный университет путей сообщения, в 1999 году — Всероссийскую академию внешней торговли. С 1996 года работал в органах внутренних дел. Крымское управление ФАС возглавил в 2014 году.