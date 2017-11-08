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Глава управления ФАС по Крыму найден мертвым

10:47 8.11.2017
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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Руководитель управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Крыму и Севастополю Тимофей Кураев обнаружен мертвым у себя дома, сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в силовых структурах региона.

По данным собеседников «Интерфакса», Кураев, предположительно, покончил с собой.

Официальные представители УФАС по Крыму сообщения о гибели Кураева пока никак не прокомментировали.

Кураев Тимофей Владимирович родился в 1973 году в Москве. В 1995 году окончил Московский государственный университет путей сообщения, в 1999 году — Всероссийскую академию внешней торговли. С 1996 года работал в органах внутренних дел. Крымское управление ФАС возглавил в 2014 году.

Темы: Крым, Федеральная антимонопольная служба РФ (ФАС)
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Комментарии читателей
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08.11.2017, 15:23
Гость: Бывший

Я вот тоже не пойму, каким боком Федеральная Антимонопольная Служба к МВД относится?
08.11.2017, 13:16
Гость: ага

даже "Усы просто так не сбривают" . А здесь взял "сам" да и с концами. Неужели совесть у бывших торгашей проснулась или кто помог с местом в раю. Никто так не ценит и дорожит своей жизнью как чиновники ибо им есть чего терять, чего не прихватишь с собой в мир иной. Когда в наше время пишут что сам -это вызывает сарказм. Либо у него крыша поехала но на такие должности с больной головой не назначают.
08.11.2017, 12:39
Гость: старый бобёр

Дааа, времена сейчас потрогал коленку - женись.
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