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Глава дирекции капитального ремонта арестован в Москве

13:10 8.11.2017
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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Басманный суд Москвы арестовал до 30 декабря 2017 года директора московского государственного казенного учреждения "Дирекция капитального ремонта" Александра Шукюрова, обвиняемого в мошенничестве. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь суда Юнона Царева. 

Она отметила, что мера пресечения Шукюрову была избрана 2 ноября. Подробности претензий правоохранителей к Шукюрову пока не обнародованы.

В пресс-службе департамента капремонта Москвы сообщили, что официально Шукюров находится в отпуске.

Александр Шукюров занимает должность директора ГКУ, занимающегося капитальным ремонтом, с марта 2013 года. Ранее он работал в ГКУ по капитальному ремонту многоквартирных домов города Москвы. Имеет благодарность мэра Москвы за многолетний добросовестный труд в системе ЖКХ.

В сентябре следователи главного управления МВД России завели уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере в департаменте труда и соцзащиты Москвы. В материалах дела говорится, что руководители департамента вместе с неизвестными вывели из бюджета 1 млрд руб.

Темы: Преступления чиновников и государственных служащих в России, Жилищно-коммунальное хозяйство в России, Расследования в России
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Комментарии читателей
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08.11.2017, 18:41
Гость: ВВВ

ФСБ работает не покладая рук - знаешь сколько революционеров Мальцева ими "обезврежено" и ещё сколько надо обезвредить? А воры и взяточники - они безобидные.
08.11.2017, 18:36
Гость: если уж "складчина", то в пределах одного только дома!

Да в сущности жульническим изначально
"Ремонт" и планировался "капитальный":
"Расходов" туманная эта "графа"
Как раз и состряпана для воровства!
08.11.2017, 18:35
Гость: ВВВ

А не надо было систему безнальных расчётов конце 80-тых разрушать, когда наличка выдавалась банком только на зарплату. И хоть сиди на миллионах, а взять никак!
Сейчас бы был мастером в своей жилконторке, боролся за внедрение трезвого образа жизни в среде слесарей своего участка. А вечером с детишками, на автобусе, в цирк или в кино, пока жена бутерброды с натуральной докторской колбаской с настоящим сливочном масле к ужину делает. - Лепота! А сейчас что? - Грех один безмерный!
P.S. А сколько водки было разной... И каждая со своим вкусом и запахом.
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