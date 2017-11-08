Глава дирекции капитального ремонта арестован в Москве

Басманный суд Москвы арестовал до 30 декабря 2017 года директора московского государственного казенного учреждения "Дирекция капитального ремонта" Александра Шукюрова, обвиняемого в мошенничестве. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь суда Юнона Царева.

Она отметила, что мера пресечения Шукюрову была избрана 2 ноября. Подробности претензий правоохранителей к Шукюрову пока не обнародованы.

В пресс-службе департамента капремонта Москвы сообщили, что официально Шукюров находится в отпуске.

Александр Шукюров занимает должность директора ГКУ, занимающегося капитальным ремонтом, с марта 2013 года. Ранее он работал в ГКУ по капитальному ремонту многоквартирных домов города Москвы. Имеет благодарность мэра Москвы за многолетний добросовестный труд в системе ЖКХ.

В сентябре следователи главного управления МВД России завели уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере в департаменте труда и соцзащиты Москвы. В материалах дела говорится, что руководители департамента вместе с неизвестными вывели из бюджета 1 млрд руб.