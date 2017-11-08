Зюганов растит преемника в собственной семье

Геннадий Зюганов обронил двусмысленную фразу, по сути, разрушив одну из интриг президентской кампании

Лидер КПРФ сообщил, что все партячейки страны готовы выдвинуть именно его в качестве кандидата в президенты страны. Но когда же 73-летний Зюганов перестанет баллотироваться и уйдет на покой? Некоторые соображения о его преемнике уже можно сделать.

© KM.RU, Алексей Белкин

«Будем участвовать сильной командой. Я лидер движения. Ее (кандидатуру) выдвинули все организации», – заявил Зюганов во вторник Первому каналу, когда его спросили о том, выдвинет ли он свою кандидатуру на пост главы государства.

Выступая в эфире по случаю столетия Октябрьской революции, лидер КПРФ также отметил, что партия очень серьезно относится к выборам и обязательно примет в них участие с программой «Десять шагов к достойной жизни».

Это заявление было тотчас воспринято многими наблюдателями как предвестие официального очередного выдвижения председателя КПРФ. Но сразу после эфира в окружении Зюганова начали уверять, что вопрос еще отнюдь не решен и у партии еще может появиться новое лицо.

«На конференциях, которые проходили в регионах, предлагают Геннадия Андреевича Зюганова. Но решение относительно кандидата примет съезд, – заявил газете ВЗГЛЯД заместитель Зюганова по ЦК, депутат Госдумы Валерий Рашкин. – Он пройдет 23 декабря. На нем делегаты со всей страны обсудят каждую кандидатуру, примут взвешенное решение».

Присутствовавший на записи телеинтервью другой депутат Госдумы от КПРФ Александр Ющенко заверил, что слова лидера нельзя трактовать как предвестие именно его выдвижения. «Сегодня никакого заявления не было, Зюганов в очередной раз сказал свою точку зрения на выборную кампанию. Он заявлял неоднократно: если выборы превращаются в фарс, мы такой подход не поддерживаем», – предупредил депутат.

Стоит отметить, что, если коммунисты и впрямь выставят кандидатуру Зюганова, он установит своеобразный рекорд: примет участие в выборах пятый раз. Он бессменно баллотируется с 1996 года, всегда показывая один и тот же результат – второе место. При этом партию Зюганов возглавляет и того дольше – с 1993 года, с того момента, когда она была воссоздана после длившегося два года запрета.

Красные «праймериз» продолжаются уже год

Тем временем большинство политологов после заявления Зюганова все равно сочли, что сюрпризов от КПРФ ждать не стоит. В беседе с газетой ВЗГЛЯД президент Центра политических технологий Игорь Бунин предсказал, что Зюганов останется «лицом» Компартии еще надолго, так как политических наследников у него нет.

«Не может он найти себе преемника по простой причине: во-первых, партия очень дряхлая, не любит перемен. Если кто-то пытался выдвинуться в партии на первые роли, его быстро задвигали. Характерная черта всех тоталитарных коммунистических партий: лидер в них находится на своем посту до самого конца», – считает эксперт.

Бунин даже не исключает, что Зюганов передаст свое кресло в наследство в самом прямом смысле слова. «Наследник его – это внук», – сказал он.

Имеется в виду Леонид Зюганов, с 2014 года – депутат Московской гордумы. Этому молодому человеку (он 1988 года рождения) действительно прочат большое будущее в КПРФ. Бунин уверен: «Чтобы подготовить наследника, надо еще поруководить партией. Только когда наследник вырастет, наберется авторитета, чтобы самому менять состав партийного руководства, только тогда Зюганов уйдет на покой».

«Старый конь борозды не испортит. Обновляться коммунисты категорически не хотят – жизнь в электоральной резервации комфортная и сытная», – так прокомментировал «Ведомостям» информацию о возможном выдвижении Зюганова политолог Константин Калачев.

Но Ющенко уверяет, что ставленником партии может быть не только не Зюганов, но даже не коммунист. Он напомнил, что еще год назад председатель КПРФ выступил с обращением, в котором назвал около 20 возможных кандидатов на должность президента.

«Они до сих пор обсуждаются. Причем не все из них состоят в компартии, там и другие политики левого толка, достаточно авторитетные. Если хотите, назовите это «праймериз», хотя я против использования такого слова», – подчеркнул Ющенко.

Действительно, 19 декабря прошлого года Зюганов выпустил «Обращение к народно-патриотическим силам России», в котором перечислил «способных вести страну к новым горизонтам» политиков. Это были: Светлана Савицкая и Николай Харитонов, Владимир Комоедов и Сергей Бабурин, Николай Коломейцев и Олег Смолин.