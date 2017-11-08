На суд по делу Улюкаева принесли 2 миллиона долларов

Следователи принесли 8 ноября на суд по делу бывшего главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева два миллиона долларов. Как сообщает «Интерфакс», в зал внесли коробку и полиэтиленовый пакет.

По информации агентства, на коробке написано, что внутри находятся 1,8 миллиона долларов. В пакете, как предполагается, лежат 200 тысяч долларов в стодолларовых купюрах.

Два миллиона долларов — сумма взятки, которую, по версии следствия, Улюкаев в 2016 году получил от главы «Роснефти» Игоря Сечина. Зачем на суд принесли деньги, следователи не уточнили.

Улюкаева обвиняют в том, что он вымогал у главы «Роснефти» Игоря Сечина взятку за покровительство сделке о покупке «Башнефти». Министра задержали в офисе «Роснефти», где Сечин передал ему сумку с двумя миллионами долларов. Сам Улюкаев называет случившееся провокацией со стороны Сечина и свою вину не признает.