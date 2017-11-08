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На суд по делу Улюкаева принесли 2 миллиона долларов

10:53 8.11.2017
Алексей Улюкаев © KM.RU, Алексей Белкин
Алексей Улюкаев © KM.RU, Алексей Белкин
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Следователи принесли 8 ноября на суд по делу бывшего главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева два миллиона долларов. Как сообщает «Интерфакс», в зал внесли коробку и полиэтиленовый пакет.

По информации агентства, на коробке написано, что внутри находятся 1,8 миллиона долларов. В пакете, как предполагается, лежат 200 тысяч долларов в стодолларовых купюрах.

Два миллиона долларов — сумма взятки, которую, по версии следствия, Улюкаев в 2016 году получил от главы «Роснефти» Игоря Сечина. Зачем на суд принесли деньги, следователи не уточнили.

Улюкаева обвиняют в том, что он вымогал у главы «Роснефти» Игоря Сечина взятку за покровительство сделке о покупке «Башнефти». Министра задержали в офисе «Роснефти», где Сечин передал ему сумку с двумя миллионами долларов. Сам Улюкаев называет случившееся провокацией со стороны Сечина и свою вину не признает.

Темы: Преступления чиновников и государственных служащих в России, Министерство экономического развития РФ
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
08.11.2017, 16:24
Гость: Добавлю

Защита требует доказать сможет ли унести в руках такой объем наличности обвиняемый или это сделала за него секретарша, подававшая кофе
08.11.2017, 16:23
Гость: По Вашнму

деньги в мешке были не помечены?
08.11.2017, 16:22
Гость: Спасибо

за информацию. Учтём на будущее , что судьи тоже люди и подвержены эффектам. Следователи же в своём рвении превзошли сами себя и не похожи на сухих и безразличных к своему труду клерков , какими обычно бывают госслужащие в том случае, если не видят для себя выгоды.
Все комментарии (12)
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