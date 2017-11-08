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Глава «Почты России» попросил депутатов защитить почтальонов

09:31 8.11.2017

Глава «Почты России» Николай Подгузов попросил депутатов принять законодательные нормы, которые позволят защищать почтальонов от нападений, сообщает РИА Новости.

По словам Подгузова, вопрос о защите почтальонов является довольно актуальным. «Если бы вы могли нам в этом помочь через внедрение нормы в законодательство, которая позволит защищать почтальона как ответственного работника, который предоставляет социальные услуги населению, нам бы это серьезно помогло», - сказал он.

В свою очередь глава Минкомсвязи РФ Николай Никифоров заявил, что одним из механизмов такой защиты может стать развитие безналичных расчетов на территории всей страны.

«Первая проблема в том, что почтальон носит наличные деньги. Нужно избавиться от ношения наличных денег. Наверно, мы не сможем на 100% избавиться, но везде, где можно, нужно переходить и стимулировать, в том числе и законодательно», - считает он.

Никифоров напомнил, что сравнительно недавно появился «Почта банк», который готов «дойти до самых до окраин». «Везде должна появиться инфраструктура для приема банковских карт, все это нужно переводить в безналичную форму», - резюмировал министр. 

Темы: Россия, Почта в России, «Почта России», Министерство связи и массовых коммуникаций РФ
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Комментарии читателей
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08.11.2017, 13:28
Гость: Иванов

Приравнять работников "Почта России" к статусу депутатов, выдать им красные корочки и вперёд. А кто будет защищать остальных людей от хамского поведения этих самых "работников"? Вы на почте бывали????
08.11.2017, 11:46
Гость: 1

"Может этим дурням чуток подучится надо было, прежде чем в гос.власть лезть?" Это ещё Зачем??? Там и так хорошо очень кормят.
Надо самого главного менять, на того кто выстроит систему, такую, при которой тупые или безответственные даже близко на должности где что то решают не попали (я уж не говорю о должностях где законы принимают). А если что-то идёт не так, жёстко спрашивать с тех, кто такую систему разработал.
08.11.2017, 11:40
Гость: так

Росгвардия на что? Не уж только на гудбайнаторов хватает?
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