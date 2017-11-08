Глава «Почты России» попросил депутатов защитить почтальонов

Глава «Почты России» Николай Подгузов попросил депутатов принять законодательные нормы, которые позволят защищать почтальонов от нападений, сообщает РИА Новости.

По словам Подгузова, вопрос о защите почтальонов является довольно актуальным. «Если бы вы могли нам в этом помочь через внедрение нормы в законодательство, которая позволит защищать почтальона как ответственного работника, который предоставляет социальные услуги населению, нам бы это серьезно помогло», - сказал он.

В свою очередь глава Минкомсвязи РФ Николай Никифоров заявил, что одним из механизмов такой защиты может стать развитие безналичных расчетов на территории всей страны.

«Первая проблема в том, что почтальон носит наличные деньги. Нужно избавиться от ношения наличных денег. Наверно, мы не сможем на 100% избавиться, но везде, где можно, нужно переходить и стимулировать, в том числе и законодательно», - считает он.

Никифоров напомнил, что сравнительно недавно появился «Почта банк», который готов «дойти до самых до окраин». «Везде должна появиться инфраструктура для приема банковских карт, все это нужно переводить в безналичную форму», - резюмировал министр.