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ФСБ задержала руководителя структуры ФСО за хищение средств у мэрии Москвы

11:13 9.11.2017
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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Гендиректор ФГУП «Свэко» Олег Филиппов задержан по подозрению в хищении средств, которые мэрия Москвы выделила на обслуживание и ремонт интеллектуальной транспортной системы города. Об этом со ссылкой на неназванный источник в правоохранительных органах сообщает «Росбалт» (на момент публикации новости сайт агентства был недоступен, копия заметки есть здесь).

Отмечается, что Филиппова, предприятие которого входит в структуру Федеральной службы охраны, задерживали сотрудники Федеральной службы безопасности. Суд, по данным «Росбалта», арестовал Филиппова на два месяца.

Источники агентства рассказали, что общая сумма контракта с мэрией Москвы составляла 3,9 миллиарда рублей. Какую часть по версии следствия похитил Филиппов, не уточняется, но его подозревают в хищении в особо крупном размере.

Официально о деле против Филиппова и его задержании ничего не сообщалось.

Темы: Россия, Расследования в России, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ)
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Комментарии читателей
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09.11.2017, 19:35
Гость: Сергей_К

"Навального надо президентом делать)) он прекратит это безобразие"
.
И к гадалке не ходи - ПРЕКРАТИТ!
.
Доворует все, что осталоь.
И тогда воровать уж будет НЕЧЕГО!
09.11.2017, 19:30
Гость: Парацельс

кто проходил, когда проходил, где проходил?
Может я что-то пропустил, может у меня амнезия?
Расскажите-ка когда это у нас президентом был Навальный?
------------
Навальный разительно отличается от наших воров и он единственный кто последовательно с ними борется.
И у него наконец команда!! И у него уже огромная партия по всей стране))
А вы не заметили??
Выступления Навального на ютьюбе набирают свыше 20 млн просмотров))
Почему нет?
Он энергичный, он ненавидит коррупционеров и собирается их посадить, он современный, он технократ, он умный, он хороший семьянин (в отличии от некоторых), у него семья живёт в России и так далее))
Вообщем у него только один изъян - он собирается дать индульгенцию Путину))
Вот это народу может не понравиться.))) Но у нас добрый ватный народ)) Он всех простит и разрешит смотаться с награбленным в тёплые края, чтобы провести там остаток жизни в холе и неге.
Очень часто замечаю, что когда иностранцы задумываются они чешут лоб, а наши - ж. Чтобы это значило?
09.11.2017, 16:57
Гость: АГД

Ну пиндосы при нем начнут воровать как браудер, проходили
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