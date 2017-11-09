ФСБ задержала руководителя структуры ФСО за хищение средств у мэрии Москвы

Гендиректор ФГУП «Свэко» Олег Филиппов задержан по подозрению в хищении средств, которые мэрия Москвы выделила на обслуживание и ремонт интеллектуальной транспортной системы города. Об этом со ссылкой на неназванный источник в правоохранительных органах сообщает «Росбалт» (на момент публикации новости сайт агентства был недоступен, копия заметки есть здесь).

Отмечается, что Филиппова, предприятие которого входит в структуру Федеральной службы охраны, задерживали сотрудники Федеральной службы безопасности. Суд, по данным «Росбалта», арестовал Филиппова на два месяца.

Источники агентства рассказали, что общая сумма контракта с мэрией Москвы составляла 3,9 миллиарда рублей. Какую часть по версии следствия похитил Филиппов, не уточняется, но его подозревают в хищении в особо крупном размере.

Официально о деле против Филиппова и его задержании ничего не сообщалось.