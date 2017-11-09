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Зоозащитники начали голодовку в поддержку законопроекта о животных

21:55 9.11.2017
Фото со страницы Юрия Есмана в Facebook
Фото со страницы Юрия Есмана в Facebook
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Два активиста «Альянса защитников животных» начали бессрочную голодовку у здания российского парламента.

В акции принимают участие Вера Степанова и Юрий Есман. Последний освещает ход голодовки в социальных сетях.

Активисты голодают с 7 ноября. «Комитет экологии делает вид, что ничего не происходит. В Думе на телефонные звонки отвечают, что никого из голодающих не видят», - написал Есман на своей странице в Facebook. Он добавил, что лично выходил с ними пообщаться только депутат Олег Лебедев, который обещал помочь.

Участники акции обвиняют парламентариев в нарушении обещания принять закон «Об ответственном обращении с животными» в осеннюю сессию. По их словам, осуждение проекта закона на текущий месяц Думой не запланировано.

Активистов поддерживают сочувствующие в Москве и регионах. В столице задержали за одиночный пикет зоозащитницу Анастасию Свидчеву, а также двух человек, которые пришли поддержать ее к ОВД «Тверской». На всех троих составили протоколы об административном правонарушении, сообщает «ОВД-Инфо».

Накануне стало известно, что в Думу внесен законопроект об ужесточении ответственности за жестокое обращение с животными. Авторы документа предлагают наказывать виновных лишением свободы на срок от трех до пяти лет.
 

Темы: Россия, Акции протеста и демонстрации в России, Животные, Законотворческая деятельность в России, Общественно-политическая жизнь в России, Государственная Дума РФ
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Комментарии читателей
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10.11.2017, 07:56
Гость: Николай

Защищать каких животных, собак, которые нападают на детей или диких животных, на которых нападают люди?..
10.11.2017, 04:28
Гость: Элский

Каждый день сообщают о множестве убийств людей по всему миру. На улицах пенсионеры просят подаяние. Возник целый народ – Бомжи. Никому нет до этого дела. Но вот попробуйте обидеть собаку, даже если она только что напала на ребенка – и вам не спастись от злобных баб.
09.11.2017, 22:26
Гость: Молодцы!

Похвально. Есть люди готовые защищать животных. Жаль людей от живодеров из Кремля защитить некому. Президент , премьер и Дума наплевали на Конституцию и лишили пенсионеров 8,9 % индексации в прошлом году и как ни странно никто из правозащитников не объявил голодовку.
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