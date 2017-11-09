Зоозащитники начали голодовку в поддержку законопроекта о животных

Два активиста «Альянса защитников животных» начали бессрочную голодовку у здания российского парламента.

В акции принимают участие Вера Степанова и Юрий Есман. Последний освещает ход голодовки в социальных сетях.

Активисты голодают с 7 ноября. «Комитет экологии делает вид, что ничего не происходит. В Думе на телефонные звонки отвечают, что никого из голодающих не видят», - написал Есман на своей странице в Facebook. Он добавил, что лично выходил с ними пообщаться только депутат Олег Лебедев, который обещал помочь.

Участники акции обвиняют парламентариев в нарушении обещания принять закон «Об ответственном обращении с животными» в осеннюю сессию. По их словам, осуждение проекта закона на текущий месяц Думой не запланировано.

Активистов поддерживают сочувствующие в Москве и регионах. В столице задержали за одиночный пикет зоозащитницу Анастасию Свидчеву, а также двух человек, которые пришли поддержать ее к ОВД «Тверской». На всех троих составили протоколы об административном правонарушении, сообщает «ОВД-Инфо».

Накануне стало известно, что в Думу внесен законопроект об ужесточении ответственности за жестокое обращение с животными. Авторы документа предлагают наказывать виновных лишением свободы на срок от трех до пяти лет.

