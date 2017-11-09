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При пожаре в здании СВР в Москве погибли три человека

09:50 9.11.2017
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© KM.RU
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В результате пожара, произошедшего 8 ноября на территории штаб-квартиры Службы внешней разведки (СВР) в Москве, погибли три человека, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

«По уточненным данным, погибли три человека, спасены семь человек», — сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что в результате пожара погибших и пострадавших нет.

Официальные представители СВР и МЧС сообщения о погибших пока не прокомментировали.

Пожар на территории штаб-квартиры СВР, расположенной в районе 38-го километра МКАД, произошел вечером 8 ноября. Сообщалось, что очаг возгорания находился в подземном тоннеле, где проложены кабели. СВР подтвердила сообщение о пожаре, но не стала раскрывать никаких деталей произошедшего.

Темы: Москва, Пожары и возгорания в России, Происшествия
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Комментарии читателей
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09.11.2017, 11:54
Гость: Фрол.

Вот она тайная и злобная радость троцкиста. Спросите откуда вообще берутся нелюди подобные таким? Вот они результаты переворотов 1917 и 1991. Злобство на все русское у них паталогическое.
09.11.2017, 11:43
Гость: иван з.

А уродов меньше не становится.
09.11.2017, 10:44
Гость: SL

Тремя дармоедами меньше.
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