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В Ижевске частично обрушился девятиэтажный дом

16:33 9.11.2017
Фото с сайта vk.com
Фото с сайта vk.com
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В Ижевске частично обрушился девятиэтажный жилой дом. По предварительной информации, причиной стал взрыв газа.

Дом расположен на улице 10 лет Октября (по другим данным, на улице Удмуртская на пересечении с 10 лет Октября). В нем рухнули перекрытия с 1 по 9 этаж.

ТАСС сообщает со ссылкой на источник в экстренных службах, что в результате обрушения есть пострадавшие, но их количество пока неизвестно.

По данным телеграм-канала Mash, связанного с «Лайфом», на первом этаже дома располагается детский центр. В здании также находится ювелирный магазин.

 
Темы: Ижевск, Взрывы и обнаружение заложенных бомб в России, Происшествия
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Комментарии читателей
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09.11.2017, 18:18
Гость: Пенсионер

Не стоит удивления мы строили с гарантией на двадцать лет.Сколько прошло если мне 68 минус дата введения жилого здания.
09.11.2017, 17:43
Гость: пРАцельс

я знаю и вы знаете что россия это воронья слободка которая обязательно загорится... просто такие жители там собрались)))
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