В Ижевске частично обрушился девятиэтажный дом

В Ижевске частично обрушился девятиэтажный жилой дом. По предварительной информации, причиной стал взрыв газа.

Дом расположен на улице 10 лет Октября (по другим данным, на улице Удмуртская на пересечении с 10 лет Октября). В нем рухнули перекрытия с 1 по 9 этаж.

ТАСС сообщает со ссылкой на источник в экстренных службах, что в результате обрушения есть пострадавшие, но их количество пока неизвестно.

По данным телеграм-канала Mash, связанного с «Лайфом», на первом этаже дома располагается детский центр. В здании также находится ювелирный магазин.