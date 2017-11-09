Количество погибших в Ижевске возросло до трех

Спасатели обнаружили под завалами третью жертву частичного обрушения дома в Ижевске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замглавы Минздрава Удмуртии Людмилу Гузнищеву.

Количество пострадавших увеличилось до четырех человек. В их числе один спасатель. Из-под завалов извлечены шесть человек.

Из дома эвакуированы около 130 человек, в том числе свыше 20 детей. Все эти люди находятся в пункте временного размещения. По словам мэра Ижевска Юрия Тюрина, в ближайшее время их переселят в санатории.

Разбор завалов продолжается. В работах задействованы свыше 200 человек и 60 единиц техники.

Подъезд девятиэтажного панельного дома в Ижевске обрушился несколько часов назад. Предполагается, что это произошло в результате взрыва бытового газа. По факту происшествия возбуждено уголовное дело. В районе города, где произошел инцидент, введен режим ЧС.

