Количество погибших в Ижевске возросло до трех
Спасатели обнаружили под завалами третью жертву частичного обрушения дома в Ижевске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замглавы Минздрава Удмуртии Людмилу Гузнищеву.
Количество пострадавших увеличилось до четырех человек. В их числе один спасатель. Из-под завалов извлечены шесть человек.
Из дома эвакуированы около 130 человек, в том числе свыше 20 детей. Все эти люди находятся в пункте временного размещения. По словам мэра Ижевска Юрия Тюрина, в ближайшее время их переселят в санатории.
Разбор завалов продолжается. В работах задействованы свыше 200 человек и 60 единиц техники.
Подъезд девятиэтажного панельного дома в Ижевске обрушился несколько часов назад. Предполагается, что это произошло в результате взрыва бытового газа. По факту происшествия возбуждено уголовное дело. В районе города, где произошел инцидент, введен режим ЧС.