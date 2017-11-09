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Количество погибших в Ижевске возросло до трех

19:44 9.11.2017
Фото с сайта vk.com
Фото с сайта vk.com
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Спасатели обнаружили под завалами третью жертву частичного обрушения дома в Ижевске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замглавы Минздрава Удмуртии Людмилу Гузнищеву.

Количество пострадавших увеличилось до четырех человек. В их числе один спасатель. Из-под завалов извлечены шесть человек.

Из дома эвакуированы около 130 человек, в том числе свыше 20 детей. Все эти люди находятся в пункте временного размещения. По словам мэра Ижевска Юрия Тюрина, в ближайшее время их переселят в санатории.

Разбор завалов продолжается. В работах задействованы свыше 200 человек и 60 единиц техники.

Подъезд девятиэтажного панельного дома в Ижевске обрушился несколько часов назад. Предполагается, что это произошло в результате взрыва бытового газа. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.  В районе города, где произошел  инцидент,  введен режим ЧС.
 

Темы: Россия, Ижевск, Происшествия, Спасательно-поисковые операции в России
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Комментарии читателей
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10.11.2017, 03:24
Гость: Браво

Какого года постройки этот дом?
09.11.2017, 23:25
Гость: ВВВ

Фигня это всё, про пенсионеров! В Советское время и пенсионеров было больше, и конфорки заливало, и газ пыхал, но... дома, однако, не рушились.
09.11.2017, 23:21
Гость: ВВВ

А почему представители ижевского МГОиЧС после этого случая до сих пор не под следствием?
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