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Полицию Грозного возглавил родственник Кадырова

13:07 9.11.2017
Фото с instagram Рамзана Кадырова
Фото с instagram Рамзана Кадырова
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Хасмагомед Кадыров назначен на пост руководителя управления МВД России по Грозному, сообщает «Грозный-информ» со ссылкой на пресс-службу МВД по региону.

Глава МВД Чечни Руслан Алханов, представляя нового руководителя личному составу, отметил, что ранее он работал помощником главы республики Рамзана Кадырова и начальником управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Чечне, «потому хорошо знает все требования».

В свою очередь издание «Юга.ру» отмечает, что Хасмагомед Кадыров занял пост главы управления по контролю за оборотом наркотиков МВД республики 30 сентября. До этого назначения он с января 2017 года был помощником главы Чечни Рамзана Кадырова. О каком-либо опыте работы Кадырова в правоохранительных органах до назначения на должность помощника главы республики данных нет.

Рамзан Кадыров, комментируя назначение родственника на пост главы управления по борьбе с наркотиками, писал в своем инстаграме, что «очень положительно воспринял назначение дорогого младшего брата Хасмагомеда Кадырова» на эту должность. Кадыров также сообщил, что «за многие годы работы в команде первого президента Чечни Ахмат-Хаджи Кадырова, Хасмагомед зарекомендовал себя как профессионал, которому можно доверить самый ответственный участок работы».

Как Хасмагомед Кадыров мог получить многолетний опыт работы в команде Ахмата Кадырова, погибшего в 2004 году, глава Чечни не уточнил.

Темы: Чечня, Рамзан Кадыров
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Комментарии читателей
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09.11.2017, 19:34
Гость: Слава**

А в чём дело то? Рогозин назначил своего сынка на должность. У Шойгу дочка уже вся орденами облеплена. Главный коммунист своему сынку партийный трон готовит. А сколько у нас и зятьёв,и братьёв и других родственников ,не считая любовников и любовниц обитает в высоких кабинетах. Бедная страна! То киевские страной правили. Потом пришли свердловские. ну а сейчас питерские рулят. Мы так из этого дерьма долго долго вылезать будем. Ну а если ещё и какая прафурсетка страной правит начнёт,то пиши пропало.
09.11.2017, 16:45
Гость: взгляд со стороны

А нам что за дело до полиции Грозного?
Нам бы узнать про массовые казни в ночь на 26 января 2017 года в Чечне. Но об этом Бастрыкин с Чайкой молчат. А список из 27 пропавших человек есть.
09.11.2017, 16:14
Гость: полухохол

Не суть,что родственник,дело бы не страдало и предателем бы не был.Крепкий тыл у Рамзана должен быть,"шайтанов" много в горах бегает.
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