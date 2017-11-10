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Ушел из жизни сатирик Михаил Задорнов

10:40 10.11.2017
Михаил Задорнов © KM.RU, Игорь Варнавский
Михаил Задорнов © KM.RU, Игорь Варнавский
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На 70 году жизни умер российский писатель-сатирик, юморист Михаил Задорнов, который на протяжении долгого времени лечился от онкологического заболевания.

Писатель проходил лечение от опухоли головного мозга, однако летом текущего года он решил отказаться от всех терапевтических процедур, которые он назвал изнуряющими и бесполезными.

Летом 2016 года он был вынужден отменить все гастроли из-за обострения болезни, сообщает Рен ТВ. В октябре 2016-го у Задорнова случился эпилептический припадок прямо во время творческого вечера на сцене ДК «Меридиан», его увезли на скорой прямо с выступления.

Задорнов родился в 1948 году в латвийской Юрмале. Он являлся Членом Союза писателей России. За свою жизнь он написал более десяти книг в жанре лирических и сатирических рассказов, путевых заметок, очерков.

Сатирик пользовался огромной популярностью у россиян. Его концерты собирали полные аншлаги. Задорнов был широко известен своими критическими высказываниями в адрес западной культуры и образа жизни.

Программы с Михаилом Задорновым пользовались огромным успехом у зрителей Рен ТВ.

Юморист был дважды женат. От второго брака у него есть 27-летняя дочь.

Темы: В России
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Комментарии читателей
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10.11.2017, 13:43
Гость: stalker

Соболезную. Жаль что смерть забирает самых лучших из нас.
10.11.2017, 13:38
Гость: Бтр

Всем жалко, но и тут ураинские шавки, сто пудов, отметятся своими ядовитыми репликами.
10.11.2017, 13:33
Гость: Очень странно,что Задорнов не прошел лечение в

медицинской академии им.Бурденко в Москве.Где лечат рак головного мозга за 30 минут с помощью облучения опухоли и без всяких последствий.
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