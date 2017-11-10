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В Думе предложили назвать именем Задорнова улицу в Новой Москве

20:00 10.11.2017
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Первый замглавы думского комитета по развитию гражданского общества Иван Сухарев выступил с идеей назвать именем сатирика Михаила Задорнова улицу в Новой Москве.

«Он был любим миллионами наших граждан… Он остался в сердцах многих поколений», - цитирует парламентария RT. По словам Сухарева, он направит свое предложение в столичную мэрию.

В связи со смертью Задорнова некоторые российские телеканалы внесли изменения в сетку вещания. Так, РЕН-ТВ, который на протяжении многих лет регулярно транслировал выступления сатирика, покажет документальный фильм о нем, а также его проект «Вещий Олег. Обретенная быль». Кроме того, памяти Задорнова будет посвящена программа «Андрей Малахов. Прямой эфир» на ВГТРК, сообщает РИА «Новости».

Задорном скончался в возрасте 69 лет после продолжительного онкологического заболевания.

  

Темы: Россия, Москва, Знаменитости и популярные персоны, Культура и искусство в России, Государственная Дума РФ
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Комментарии читателей
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11.11.2017, 00:14
Гость: Татьяна Алексеевна

Обеими руками - ЗА!
10.11.2017, 22:49
Гость: Wrangell

Почему в новой Москве? Можно найти улицу и в Старой Москве вместо улиц, названных в честь всяких болшевиков-душегубов ..
10.11.2017, 22:03
Гость: ВВВ

А что ж не назвать. В числе других словоблудов принимал активное участие в оболванивании люде в конце 80-тых. Верный солдат демократии!
Аминь!
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