В Думе предложили назвать именем Задорнова улицу в Новой Москве

Первый замглавы думского комитета по развитию гражданского общества Иван Сухарев выступил с идеей назвать именем сатирика Михаила Задорнова улицу в Новой Москве.

«Он был любим миллионами наших граждан… Он остался в сердцах многих поколений», - цитирует парламентария RT. По словам Сухарева, он направит свое предложение в столичную мэрию.

В связи со смертью Задорнова некоторые российские телеканалы внесли изменения в сетку вещания. Так, РЕН-ТВ, который на протяжении многих лет регулярно транслировал выступления сатирика, покажет документальный фильм о нем, а также его проект «Вещий Олег. Обретенная быль». Кроме того, памяти Задорнова будет посвящена программа «Андрей Малахов. Прямой эфир» на ВГТРК, сообщает РИА «Новости».

Задорном скончался в возрасте 69 лет после продолжительного онкологического заболевания.