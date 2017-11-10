Спасатели завершили поисковую операцию на месте взрыва в Ижевске

Сотрудники МЧС прекратили спасательные работы на завалах обрушившегося в результате взрыва дома в Ижевске.

«Спасательные работы уже не проводятся», - цитирует «Интерфакс» заместителя начальника главка МЧС по Удмуртии Андрея Перепичая.

Ранее сообщалось, что на месте происшествия найдены тела шести погибших. К настоящему моменту они все опознаны.

Из дома были эвакуированы более 200 человек. Временно их разместили в двух близлежащих школах.

Подъезд девятиэтажного панельного дома в Ижевске обрушился 9 ноября днем. По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Согласно основной версии обрушение было вызвано взрывом бытового газа в квартире на третьем этаже.

