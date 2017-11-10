Жертвами взрыва на полигоне в Забайкалье стали двое военных

В результате самопроизвольного подрыва снаряда на полигоне Цугол в Забайкальском крае погибли двое военнослужащих.

Жертвами инцидента стали офицер и военнослужащий-контрактник, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минобороны России.

Еще пять человек – офицер и четверо контрактников – получили ранения. Они госпитализированы. По словам медиков, угрозы для жизни военнослужащих нет.

Взрыв произошел во время плановой очистки мишенных полей от неразорвавшихся снарядов. На место происшествия отправилась комиссия Восточного военного округа, которой предстоит выяснить все обстоятельства инцидента

