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Жертвами взрыва на полигоне в Забайкалье стали двое военных

19:45 10.11.2017
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
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В результате самопроизвольного подрыва снаряда на полигоне Цугол в Забайкальском крае погибли двое военнослужащих.

Жертвами инцидента стали офицер и военнослужащий-контрактник, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минобороны России.

Еще пять человек – офицер и четверо контрактников – получили ранения. Они госпитализированы. По словам медиков, угрозы для жизни военнослужащих нет.

Взрыв произошел во время плановой очистки мишенных полей от неразорвавшихся снарядов. На место происшествия отправилась комиссия Восточного военного округа, которой предстоит выяснить все обстоятельства инцидента
 

Темы: Россия, Взрывы и обнаружение заложенных бомб в России, Происшествия в армии, Министерство обороны РФ
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10.11.2017, 21:42
Гость: Рон

Кто о чём, а вшивый про баню...
10.11.2017, 20:16
Гость: Патриот России

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