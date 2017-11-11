Надежды Кудрина на программистов вряд ли сбудутся в ближайшие годы

Бывший министр финансов Алексей Кудрин вслед за главой Сбербанка Германом Грефом выступил с громкими предсказаниями

Как ожидает Кудрин, уже через десять лет профессия экономиста и юриста, столь популярная в России последние двадцать лет, будет никому не нужна. А заменят их программисты. Насколько обоснованны прогнозы Кудрина?

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«Прогнозисты говорят, что через 10 лет треть профессий отомрет. Уйдет часть экономистов и юристов, за которых начнут работать роботы», - говорит глава Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин. Роботы будут выполнять часть работы в автоматическом режиме. «Я мечтаю, чтобы налоговая служба не выходила на предприятия, а просто в режиме обмена данными проводила аудит», - продолжает он.

В целом следует перестроить всю систему госуправления, считает глава ЦСР. «Предполагаю, что за 6 лет можно сократить количество чиновников на треть. Цифровизация и переход на другие модели управления, профилактику любых нарушений существенно сократят потребность в чиновниках, и решения будут приниматься автоматически», - отметил глава ЦСР.

Разработанная ранее Центром стратегических разработок административная реформа как раз предполагает сокращение госаппарата в 2018-2024 годах на 30%. Вместо нынешних почти 150 госслужащих на 10 тыс. населения их должно стать чуть больше 100. Это приведет и к снижению затрат на чиновничий аппарат. Если сейчас каждый платит по 2844 рубля в год на госуправление, то после сокращения аппарата будет платить уже почти на тысячу меньше - 1990 рублей.

В итоге, считает Кудрин, в стране будет не хватать целый миллион программистов, «которые будут заниматься оцифровкой в любой отрасли».

В какой-то мере Кудрин поддерживает идеи главы Сбербанка Германа Грефа, который тоже выступал с заявлениями о том, что мир стоит на пороге грандиозных технологических преобразований. Правда, позиция Грефа по поводу программистов прямо противоположна.

О том, что экономистов и юристов Россия стала выпускать слишком много, стало понятно еще лет десять назад. Эти профессии стали крайне популярными и престижными еще в девяностые годы. Почти каждый ВУЗ стал открывать обучение экономическим и юридическим специальностям. Спрос был настолько велик, что появилось много коммерческих отделений на эти специальности. Все это привело к огромной диспропорции - экономистов и юристов каждый год выпускалось намного больше, чем других специалистов, особенно инженеров.

Теперь в России большой дефицит инженерных кадров. Сложно представить, но в сельском хозяйстве не хватает агрономов и ветеринаров, которые могут получать сегодня зарплаты выше среднего. Авторитет рабочих профессий, как и уровень зарплат, государство теперь старается поднять.

Эта задача еще не решена, но на пороге возникла уже другая. Взрывные темпы развития цифровых технологий и цифровой экономики породили дефицит IT-специалистов.

Российские программисты ценятся во всем мире, считаются одними из лучших, но их крайне мало.

Заработная плата программистов в целом выше, чем у специалистов с таким же стажем в области экономики и юрисприденции, да и растет она быстрее, говорит руководитель проектов Kelly IT Solutions Kelly Services CIS Сергей Манаев.

Проблема в сложности профессии, обучиться которой под силу не каждому. «Программирование – занятие специфическое, и не всем оно подходит. И чтобы оставаться на гребне волны, программистам приходится постоянно учиться. Программисты, работающие на устаревающих технологиях, менее востребованы, чем те, кто находится на острие технологического прогресса», - говорит Манаев. Например, программист, работающий с языком программирования JAVA, будет куда более востребован, чем с языком С.

Да и подготовка айтишников в России сегодня не всегда на высоком уровне. Учебные программы зачастую отстают от реальных потребностей производства. Ко всему прочему, подготовку ИТ-специалистов ведут сейчас лишь 450 вузов, хотя это, на самом деле, уже достижение. Для сравнения: экономическим специальностям обучают более 1000 вузов в стране.

Манаев согласен, что существующий сегодня дефицит программистов в ближайшие десять лет будет сохраняться. Во-первых, в целом сокращается приток молодых людей на рынок труда. Во-вторых, скорость развития технологий постоянно растет.

«С одной стороны, программирование становится элементом общего образования. Базовые навыки программирования часто становятся требованием работодателя даже при найме административного персонала. С другой стороны, увеличиваются требования к кандидатам в специфических областях разработки ПО. Стремительно растет объем данных, который необходимо обрабатывать, усложняются сами алгоритмы обработки», - говорит Манаев.

При этом проблема нехватки IT-специалистов наблюдается не только в России, но и во многих развитых странах. Именно поэтому выпускники российских факультетов, преподающих программирование, зачастую ищут работу за рубежом.

Пока же спрос на вакансии показывает, что экономисты России по-прежнему нужны. По данным «Avito Работа», в третьем квартале этого года спрос на вакансии в IT значительно уступал спросу на вакансии в категориях «Продажи» (21,7% спроса), «Строительство» (12,6%) и «Транспорт, логистика» (12,1%), которые входят в тройку лидирующих по популярности в России.

По этим данным выходит, что бухгалтеры и финансисты сегодня даже немного более востребованы, чем специалисты в сфере IT, интернета и телекома. А вот вакансии юристов – наименее популярны.

Работа в IT-сфере оплачивается сегодня действительно выше по сравнению с юридическими и экономическими специальностями, однако большого разрыва еще не наблюдается. По данным «Avito Работа», в третьем квартале этого года средняя заработная плата в России в категории «IT, интернет, телеком» составила 35,9 тыс. рублей, «Юриспруденция» – 30,1 тыс. рублей, «Бухгалтерия, финансы» – 27,3 тыс. рублей. Причем, за год заработная плата у IT-специалистов выросла лишь на 1%, тогда как у финансистов – на 5%.