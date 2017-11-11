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Роскомнадзор: Звонки коллекторов должникам без их согласия незаконны

13:38 11.11.2017
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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Роскомнадзор дал разъяснения о правомерности телефонных звонков коллекторов должникам кредитных организаций. 

В ведомстве напомнили, что взаимодействие должников и кредиторов регулируют Федеральные законы «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности» и «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».

Кредиторы имеют право осуществлять телефонные звонки с целью побудить должника к возврату просроченной задолженности только с согласия самого должника или любых других лиц, действующих от его имени и (или) в его интересах, говорится в сообщении на сайте Роскомнадзора.

Отсутствие такого согласия делает осуществление кредитными организациями телефонных звонков незаконным.

Сообщить о неправомерных действиях коллеторов можно неепосредственно в Роскомнадзор, приложив подтверждающие материалы. 

Темы: Роскомнадзор
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Комментарии читателей
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11.11.2017, 21:40
Гость: все банки и были

созданы бандитами)))))) Это известно всем)))
11.11.2017, 21:39
Гость: Парацельс

Почему кредитор может продать долг, а заёмщик нет??????
Потому что все риски невозврата лежат исключительно на заёмщике благодаря действиям банковского лобби.
А ведь банк должен смотреть кому он даёт деньги и насколько надёжен заёмщик.
Если заёмщик не в состоянии обслуживать долг, то это в равной степени как минимум вина банка и они должны как минимум нести солидарную ответственность.
А иначе это бандитизм!!!
11.11.2017, 21:29
Гость: Вольд

Люди, вы никогда не бывали, когда вас "кинул" надежный с виду приятель-должник? Или все прощение? Но интересно до какой суммы.
Моему сыну не вернул долг его приятель за проданную машину "Крузак - милениеум". Приставы - за семь !!! лет "сработали" в "0". "Патамушта" должник - профи мошенник-предприниматель-нелегал, сын - приличный человек и "ноги-руки не ломает".
Готовы выстилать красную дорожку своим должникам?
Была законодательная инициатива про частных приставов. Это когда все в законе и на равных, но ...
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