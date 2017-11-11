Роскомнадзор: Звонки коллекторов должникам без их согласия незаконны

Роскомнадзор дал разъяснения о правомерности телефонных звонков коллекторов должникам кредитных организаций.

В ведомстве напомнили, что взаимодействие должников и кредиторов регулируют Федеральные законы «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности» и «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».

Кредиторы имеют право осуществлять телефонные звонки с целью побудить должника к возврату просроченной задолженности только с согласия самого должника или любых других лиц, действующих от его имени и (или) в его интересах, говорится в сообщении на сайте Роскомнадзора.

Отсутствие такого согласия делает осуществление кредитными организациями телефонных звонков незаконным.

Сообщить о неправомерных действиях коллеторов можно неепосредственно в Роскомнадзор, приложив подтверждающие материалы.