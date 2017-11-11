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Митрополит Иларион рассказал о пользе уроков полового воспитания

17:36 11.11.2017
Фото с сайта vesti.ru
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Сокращение в России числа абортов уменьшит недостаток рабочих рук и необходимость привлечения людей из-за рубежа. Об этом заявил председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на VII Общецерковном съезде по социальному служению отметил, что демографические проблемы в стране можно решить путем сокращения количества абортов и помощи матерям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации.

Комментируя в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24" его выступление, митрополит подчеркнул, что создание дополнительных женских консультаций, а также введение "недели тишины" (времени, когда с желающими сделать аборт работает психолог, и они еще раз могут обдумать свое решение) и другие меры, приносит свои плоды.

Кроме того, митрополит рассказал, что просветительские уроки полового воспитания в школе могут быть полезны, если материал детям будут преподносить целомудренно, не развращая их. При этом, по его словам, родители должны знать об этих уроках, детям необходимо рассказывать элементарные вещи, касающиеся сексуальной безопасности. В том числе о мерах, позволяющих не заразиться СПИДом.

Темы: Православная церковь в России, Демографическая ситуация в России, Школьное образование в России
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Комментарии читателей
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11.11.2017, 22:40
Гость: тень на плетень

..Сокращение в России числа абортов уменьшит недостаток рабочих рук.., а проще: налогоплательщиков и паствы, т.е. кормо.базы..
11.11.2017, 22:38
Гость: Зоя : омерзительно

Это грязный и примитивный пасквиль на В.И. Ленина.
Самому не противно такое писать?
11.11.2017, 22:19
Гость: Val/

Заголовок статьи - провокационный! Рассчитан на большинство людей, которые читают только заголовки.
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