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В Крыму ответили на сообщения о визите инспекторов из США на полуостров

15:48 11.11.2017
Памятник Затопленным кораблям © KM.RU, Святослав Князев
Севастополь. Памятник Затопленным кораблям © KM.RU, Святослав Князев
Сюжет: Ситуация вокруг Крыма

В Крыму ответили на сообщения украинских военных о том, что полуостров планирует посетить делегация инспекторов из США, Канады и Дании.

Депутат крымского Госсовета, член комитета по межнациональным отношениям Лентун Безазиев высказал мнение, что в Киеве не имеют права решать такие вопросы.

Депутат предложил «аккуратно» отказать намеревающимся приехать в Крым инспекторам. ​«Где Киев сегодня, а где Крым? Думаю, надо аккуратно, спокойно сказать: «Друзья, вы не имеете права такие вопросы решать», — отметил он в разговоре с РБК.

По словам депутата, он не против самого посещения инспекцией Крыма, но по предварительной договоренности с руководством полуострова. «Я не в плане того, чтобы они не приезжали сюда, пусть приезжают, но надо же согласовать», — пояснил Безазиев.

Ранее Минобороны Украины анонсировало приезд в страну многонациональной инспекционной группы из США в целях мониторинга военно-политической ситуации в Центральном и Юго-Восточном регионах.

Визит назначен на 13 ноября и состоится в рамках Договора об обычных вооружениях в Европе, причем «американская сторона включила в район инспекции территорию Автономной Республики Крым», добавили в военном ведомстве. Помимо граждан США, в группу войдут представители Дании и Канады.

Темы: Ситуация вокруг Крыма
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Комментарии читателей
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11.11.2017, 22:05
Гость: В....

Если добудут российское разрешение,окромя "масандры" и "хереса"ничего,нажрутся ведь, как свиньи.....
11.11.2017, 21:50
Гость: Время Ч.

А что они там инспектировать собрались?
11.11.2017, 20:53
Гость: Аксеновна, Аксеновна! А ну давай спляши!

Вот, хорошо, еще один скандал назревает. Скучать не будем.
Все комментарии (19)
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