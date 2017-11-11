В Крыму ответили на сообщения о визите инспекторов из США на полуостров

В Крыму ответили на сообщения украинских военных о том, что полуостров планирует посетить делегация инспекторов из США, Канады и Дании.

Депутат крымского Госсовета, член комитета по межнациональным отношениям Лентун Безазиев высказал мнение, что в Киеве не имеют права решать такие вопросы.

Депутат предложил «аккуратно» отказать намеревающимся приехать в Крым инспекторам. ​«Где Киев сегодня, а где Крым? Думаю, надо аккуратно, спокойно сказать: «Друзья, вы не имеете права такие вопросы решать», — отметил он в разговоре с РБК.

По словам депутата, он не против самого посещения инспекцией Крыма, но по предварительной договоренности с руководством полуострова. «Я не в плане того, чтобы они не приезжали сюда, пусть приезжают, но надо же согласовать», — пояснил Безазиев.

Ранее Минобороны Украины анонсировало приезд в страну многонациональной инспекционной группы из США в целях мониторинга военно-политической ситуации в Центральном и Юго-Восточном регионах.

Визит назначен на 13 ноября и состоится в рамках Договора об обычных вооружениях в Европе, причем «американская сторона включила в район инспекции территорию Автономной Республики Крым», добавили в военном ведомстве. Помимо граждан США, в группу войдут представители Дании и Канады.