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Против жильца дома в Ижевске, где взорвался газ, возбудили дело об убийстве

11:38 11.11.2017
Фото с сайта vk.com
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Следователи возбудили уголовное дело об убийстве против жильца дома в Ижевске, где обрушился подъезд, заявила официальный представитель СК Светлана Петренко.

Ранее в Следственном комитете сообщили о задержании Александра Копытова — он жил вместе с матерью в квартире, в которой, по данным следствия, "находился эпицентр разрушения".

"По предварительной версии следствия, мотивом преступления явилась личная неприязнь подозреваемого", — цитирует Петренко РИА Новости.

Она добавила, что у следствия есть сомнения в психическом здоровье Копытова — в ближайшее время ему назначат судебно-психиатрическую экспертизу.

Подъезд девятиэтажного жилого дома на Удмуртской улице в Ижевске обрушился вечером 9 ноября. Были полностью разрушены восемь квартир, Число погибших  увеличилось до семи человек: из-под завалов спасатели извлекли тело женщины.

По предварительной версии, причиной был взрыв бытового газа.


 

Темы: Происшествия, Следственный комитет России
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Комментарии читателей
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11.11.2017, 21:52
Гость: Изя

А какой-то суд уже постановил, кто виновен во взрывах "ранних девяностых"? Нет? Тогда вы - парнокопытный еж. Как нет? Доказательств же для безапелляционных обвинений не нужно...
11.11.2017, 21:50
Гость: Изя

Эй, вы же мрияли, что будете жить, как в штатах. А там через день то массовое убийство, то еще что-то наподобие. Так что?
11.11.2017, 21:49
Гость: Скучножить

Как сообщает агентство ... со ссылкой на источник, знакомый с материалами дела, Александр Копытов, который проживал в девятиэтажном доме на Удмуртской улице, намеренно отсоединил шланг газовой трубы и скрылся. В результате произошел взрыв, жертвами которого стали семь человек.
Собеседник агентства ... рассказал, что Копытов умышленно хотел убить других жильцов дома и уничтожить их имущество. Следователям он заявил, что «слышал голоса соседей, которые позорили его». Как утверждал Копытов, голоса смолкали, когда раздавалось шипение утекающего газа.
Ранее в отношении Копытова было заведено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом). При этом в СК засомневались в психическом здоровье подозреваемого и назначили ему судебно-психиатрическую экспертизу.
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