Суд заочно арестовал Тельмана Исмаилова по обвинению в организации убийств

Басманный суд Москвы санкционировал арест бывшего владельца закрытого Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова по обвинению в организации двух убийств.

"Незаконное решение о его аресте было принято 30 октября. Оно уже обжаловано в Мосгорсуде. Апелляционное рассмотрение жалобы назначено на 15 ноября", - сообщила адвокат Исмаилова Марина Русакова "Интерфаксу".

15 мая 2016 года на обочине 30-го километра Новорижского шоссе был найден внедорожник "Toyota Land Cruiser 200" с двумя трупами в салоне. Убитыми оказались бизнесмены Владимир Савкин и учредитель "Люблино-моторс" Юрий Брылев. Ранее по делу проходили Рафик Исмаилов (брат Тельмана Исмаилова) и Мехман Керимов, который признал свою вину в совершенном убийстве.

По версии следствия, Исмаилов совершил убийство Савкина "из-за нежелания возвращать долю денежных средств, вырученных от продажи ТУ "Строймаркет 1", находившихся у них в долевой собственности" (из постановления о привлечении Исмаилова в качестве обвиняемого), сообщает Право.ру.

Исмаилову предъявлено обвинение в организации убийства двух и более лиц, а также в незаконном обороте оружия. Он объявлен в международный розыск. По словам адвоката, Исмаилов вину не признает.