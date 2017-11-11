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Суд заочно арестовал Тельмана Исмаилова по обвинению в организации убийств

13:15 11.11.2017
© KM.RU, Михаил Попов
© KM.RU, Михаил Попов
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Басманный суд Москвы санкционировал арест бывшего владельца закрытого Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова по обвинению в организации двух убийств.

"Незаконное решение о его аресте было принято 30 октября. Оно уже обжаловано в Мосгорсуде. Апелляционное рассмотрение жалобы назначено на 15 ноября", - сообщила адвокат Исмаилова Марина Русакова "Интерфаксу".

15 мая 2016 года на обочине 30-го километра Новорижского шоссе был найден внедорожник "Toyota Land Cruiser 200" с двумя трупами в салоне. Убитыми оказались бизнесмены Владимир Савкин и учредитель "Люблино-моторс" Юрий Брылев. Ранее по делу проходили Рафик Исмаилов (брат Тельмана Исмаилова) и Мехман Керимов, который признал свою вину в совершенном убийстве.

По версии следствия, Исмаилов совершил убийство Савкина "из-за нежелания возвращать долю денежных средств, вырученных от продажи ТУ "Строймаркет 1", находившихся у них в долевой собственности" (из постановления о привлечении Исмаилова в качестве обвиняемого), сообщает Право.ру. 

Исмаилову предъявлено обвинение в организации убийства двух и более лиц, а также в незаконном обороте оружия. Он объявлен в международный розыск. По словам адвоката, Исмаилов вину не признает.

Темы: Резонансные судебные процессы в мире, Судебная система в России
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Комментарии читателей
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11.11.2017, 19:44
Гость: про Тельмана

Десятый ребенок в богатой семье азербайджанских горских евреев из Баку, Тельман переехал в Москву сразу после службы в армии – и закончил здесь престижную «Плешку» , то есть имеет неплохое образование. Занялся предпринимательством сразу же (наряду с официальной работой), благо азербайджанская мафия была одной из самых сильных в СССР. Избежал уголовного преследования, дотянул до легализации частной торговли, в 1987 году зарегистрировал свой первый кооператив, а уже в 1989-м создал группу АСТ, осколки которой и поныне топчутся по российскому бюджету.

Председателем комиссии Мосгорисполкома по кооперативной деятельности был тогда некто Юрий Лужков, секретарем – Елена Батурина.

За годы абсолютной монархии доброго московского императора Юрия Лужкова в руки Исмаилова волшебным образом перетекли такие знаковые для Москвы объекты, как Военторг и ресторан «Прага», а главное – Исмаилов вместе со своими сыновьями и племянником стал хозяином грандиозного торгового комплекса к востоку от центра столицы – Черкизовского рынка, «Черкизона», который под их управлением стал не только коммерческим, но и криминальным эпицентром города.

На Черкизоне можно было купить всё – от трусов до героина, от носков до цианистого калия, от футболок до лимонок.

В 2009 году, незадолго до отставки своего патрона Лужкова, он открыл в Анталье отель Mardan Palace, который в тот момент называли то семи-, то восьмизвездочным. Там были Иосиф Кобзон, а ленточку перерезали лично Юрий Лужков с супругой.
11.11.2017, 19:36
Гость: Лужков не высший чиновник был

Неужели?

Начальник Москвы это очень высокий чиновник, а как Лужков братался с Тельманом на юбилее последнего только ленивый по телику не видел.
11.11.2017, 19:10
Гость: иван

Лужков не высший чиновник был в РФии а высшие молчали дали возможность вывести деньги из РФии а затем предьявляют обвинения смех и цирк да и только и кто этому верит непонятно их игры с баблом зашли так далеко и так нагло все это преподносят что вызывает омерзение
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