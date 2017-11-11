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Телеведущий Борис Ноткин найден мертвым в Подмосковье

20:33 11.11.2017
Фото с сайта ru.wikipedia.org
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Телеведущий Борис Ноткин найден мертвым в Одинцовском районе Подмосковья.

"Ноткин найден мертвым в поселке Рождествено в субботу", - сообщил ТАСС в субботу источник в правоохранительных органах.

"По предварительной информации, телеведущий Борис Ноткин покончил жизнь самоубийством, - сказал собеседник агентства, добавив, что он тяжело болел. - У него была четвертая стадия онкологического заболевания. Ноткин оставил записку".

В свою очередь представитель ГСУ СК Евгения Кирюшина сообщила ТАСС, что "обнаружено тело мужчины ... с признаками суицида". По ее словам, на месте происшествия работают следователи, начата доследственная проверка.

Ранее сообщалось, что в субботу телеведущий Борис Ноткин был найден мертвым в Одинцовском районе Подмосковья, в поселке Рождествено. В пресс-службе ГУ МВД России по Московской области подтвердили факт обнаружения тела мужчины, 1942 года рождения, отказавшись сообщить подробности.

Борис Ноткин родился 13 августа 1942 года. Он закончил переводческий факультет Института иностранных языков.

В 1966-1988 годах Ноткин работал в МГУ, занимался вопросами исторической социологии и психолингвистикой. С 1988 года работал ведущим на каналах "Добрый вечер, Москва", МТК, ТВЦ. Ноткин был финалистом премии "ТЭФИ" (в 1995 и 1996 годах) в номинации "Лучший ведущий публицистической передачи".


 

Темы: Телевидение и его влияние на общество в России
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
11.11.2017, 23:24
Гость: такс

Еслиб вы знали сколько стоит лечение рака то многое бы поняли А совесть потеряли правители что постоянно оптимизируют расходы на медицину
11.11.2017, 22:14
Гость: может надо прекратить

муссирование темы смерти в СМИ, умер и точка, без всяких интимных подробностей.
По моему скромному мнению это вмешательство в личнуюжизнь в т.ч. родственников покойного.
Ни совести, ни морали.

Вот уже журналистка Божена Рынска с иронией отозвалась о смерти телеведущего Бориса Ноткина.
С Марьяновым носились как очумелые. Ну кому какое дело, совем совесть потеряли...
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