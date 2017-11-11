Телеведущий Борис Ноткин найден мертвым в Подмосковье

Телеведущий Борис Ноткин найден мертвым в Одинцовском районе Подмосковья.

"Ноткин найден мертвым в поселке Рождествено в субботу", - сообщил ТАСС в субботу источник в правоохранительных органах.

"По предварительной информации, телеведущий Борис Ноткин покончил жизнь самоубийством, - сказал собеседник агентства, добавив, что он тяжело болел. - У него была четвертая стадия онкологического заболевания. Ноткин оставил записку".

В свою очередь представитель ГСУ СК Евгения Кирюшина сообщила ТАСС, что "обнаружено тело мужчины ... с признаками суицида". По ее словам, на месте происшествия работают следователи, начата доследственная проверка.

Ранее сообщалось, что в субботу телеведущий Борис Ноткин был найден мертвым в Одинцовском районе Подмосковья, в поселке Рождествено. В пресс-службе ГУ МВД России по Московской области подтвердили факт обнаружения тела мужчины, 1942 года рождения, отказавшись сообщить подробности.

Борис Ноткин родился 13 августа 1942 года. Он закончил переводческий факультет Института иностранных языков.

В 1966-1988 годах Ноткин работал в МГУ, занимался вопросами исторической социологии и психолингвистикой. С 1988 года работал ведущим на каналах "Добрый вечер, Москва", МТК, ТВЦ. Ноткин был финалистом премии "ТЭФИ" (в 1995 и 1996 годах) в номинации "Лучший ведущий публицистической передачи".



