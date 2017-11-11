Путин пообещал зеркально ответить на притеснения российских СМИ в США

Президент России Владимир Путин назвал действия США в отношении работающих в Америке российских СМИ "атакой на свободу слова" и предупредил Вашингтон о "зеркальном ответе" Москвы, пишет РИА Новости.

"Было бы смешно, как у нас в народе говорят, если бы не было так грустно. Потому что те, кто это делает в Соединённых Штатах, все время били себя в грудь и говорили о том, что они "записные демократы", номер один в мире. И в этой связи свобода слова всегда поднималась на щит как светоч демократии. Без свободы слова демократии не существует. Атака на наши средства массовой информации в Соединённых Штатах — это атака на свободу слова, без всякого сомнения", — заявил Путин на пресс-конференции по итогам саммита АТЭС.

Ранее Минюст США потребовал от российского телеканала RT America до 13 ноября зарегистрироваться в статусе иностранного агента. Главный редактор МИА "Россия Сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян назвала такой дедлайн "людоедским".

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил профильному комитету нижней палаты парламента выработать зеркальные меры. В думе заявили, что в закон об "иностранных агентах" включат иностранные СМИ. Среди кандидатов — CNN, "Голос Америки" и "Радио Свобода". Не исключено, что в список войдут и соцсети.

"Мы разочарованы, как в таких случаях говорят, но, разумеется, по-другому быть не может, и то, что сейчас обсуждается в Государственной Думе — я вчера это видел — может быть слишком резковато, но это естественно, потому что на уровне представительных органов власти часто звучат крайние оценки, резкие суждения и жёсткие предложения. Но ответ мы обязательно должны будем сформулировать, и он будет зеркальным", — сказал Путин.

По словам президента, нет никаких подтверждений вмешательства российских СМИ в ход избирательной кампании в США.

"Последние расследования, в Конгрессе, по-моему, или в Сенате, показали, что там доля рекламы была ноль целых, какие-то сотые процента, влияние на аудиторию измеряется в каких-то тоже десятых или сотых долях процента. То есть это просто несопоставимо. Сто тысяч там, по-моему, было реклама, а другие СМИ — американские — там миллионами размещают рекламу. Несопоставимо просто. Нет: и это показалось опасным, трактуется как какое-то вмешательство", — отметил Владимир Путин.

Глава государства подчеркнул, что с позицией СМИ можно спорить, но не путем давления.

"Средства массовой информации высказывают точку зрения. Дают информацию, трактуют и высказывают свою точку зрения. Можно с ней поспорить, но не путем закрытия или создания условий невозможности осуществления прямой профессиональной деятельности, а путем предоставления своей точки зрения, доведения своей информации до аудитории. Нет: пошли по пути фактического закрытия. Ответ будет адекватным, зеркальным", — заключил Путин.

Американский сенат ранее согласовал проект оборонного бюджета страны на 2018 год. Продолжая линию давления на российские СМИ, в проект внесли положение о снятии с дистрибьюторов обязательств по передаче телестанциям видеоконтента, который "контролируется или финансируется российским правительствам". Авторы законопроекта, очевидно предлагают освободить телесети от исполнения условий уже заключенных контрактов.