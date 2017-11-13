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В «Роснефти» отказались получать повестку Сечину по делу Улюкаева

11:20 13.11.2017
Здание компании «Роснефть» © KM.RU, Алексей Белкин
Здание компании «Роснефть» © KM.RU, Алексей Белкин
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Главе «Роснефти» Игорю Сечину не удалось вручить повестку для дачи показаний. Об этом 13 ноября заявила судья Лариса Семенова по делу экс-главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева.

На заседании в Замоскворецком суде Сечин так и не появился. Со слов судьи, приставы пытались передать официальную повестку на имя Сечина сотрудникам «Роснефти», однако те отказались принимать документ и ставить подпись о получении. Помимо личной явки, повестку также отправили главе «Роснефти» факсом и по электронной почте.

Официальной формулировкой, прозвучавшей на заседании в суде, стала «неявка по неизвестным причинам». Между тем в «Почте России» также сообщили, что повестка на имя чиновника была доставлена в отделение связи «по месту вручения», сообщает «Медуза». До этого пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев утверждал, что Сечин повестку в суд не получил. На вопрос журналистов о том, находится ли руководитель госкорпорации в столице, пресс-секретарь отказался отвечать.

Ранее стало известно, что для дачи показаний по делу Улюкаева в суд явился первый заместитель министра энергетики РФ Алексей Текслер. Он будет выступать со стороны защиты экс-министра. На процессе по делу Улюкаева уже давал показания бывший глава службы безопасности «Роснефти» Олег Феоктистов, которого сам чиновник называет одним из инициаторов дела. Показания Феоктистов давал в закрытом режиме без журналистов.

Алексея Улюкаева обвиняют в том, что он получил в качестве взята два миллиона долларов от Игоря Сечина. За эту сумму бывший глава Минэкономразвития якобы гарантировал свою покровительство в сделке по покупке «Роснефтью» предприятия «Башнефть». Сам обвиняемый свою вину полностью отрицает и убежден, что его подставили.

Темы: Преступления чиновников и государственных служащих в России, Расследование преступлений в России, Расследования в России, Министерство экономического развития РФ
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Комментарии читателей
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13.11.2017, 18:48
Гость: Вальтон

Получение взятки,как и дача взятки является преступлением. Виноваты оба,кто даёт и кто берёт. С тем кто брал- всё ясно.А с тем кто давал? Как давал,в каком виде ? Если меченными купюрами при заранее разработанной операции по задержанию взяточника - это одно дело.Но видимо всё не так просто. Меченных купюр скорее всего не было, было что-то другое. Надо разбираться. Вот поэтому адвокаты Улюкаева и сильно жаждут видеть в суде Сечина.Наверное уже выстроили линию защиты, поэтому -то Улюкаев и ухмыляется при виде камер ТВ.
Дело будет долгим, а там глядишь и власть сменится.
13.11.2017, 18:27
Гость: Евгений В

Как можно унижать такого человека? Этого еще не хватало? Он же не как все и зарплата у него за тяжкий труд не такая, как у всех, и законы не для него писаны? Он сам власть.
13.11.2017, 18:23
Гость: Крутой

Всё идёт к оправдательному приговору. Посадят ли самого Сечина за провокацию - нет, конечно. Найдут какого-нибудь стрелочника, вроде Феоктистова.
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