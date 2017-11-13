В «Роснефти» отказались получать повестку Сечину по делу Улюкаева

Главе «Роснефти» Игорю Сечину не удалось вручить повестку для дачи показаний. Об этом 13 ноября заявила судья Лариса Семенова по делу экс-главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева.

На заседании в Замоскворецком суде Сечин так и не появился. Со слов судьи, приставы пытались передать официальную повестку на имя Сечина сотрудникам «Роснефти», однако те отказались принимать документ и ставить подпись о получении. Помимо личной явки, повестку также отправили главе «Роснефти» факсом и по электронной почте.

Официальной формулировкой, прозвучавшей на заседании в суде, стала «неявка по неизвестным причинам». Между тем в «Почте России» также сообщили, что повестка на имя чиновника была доставлена в отделение связи «по месту вручения», сообщает «Медуза». До этого пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев утверждал, что Сечин повестку в суд не получил. На вопрос журналистов о том, находится ли руководитель госкорпорации в столице, пресс-секретарь отказался отвечать.

Ранее стало известно, что для дачи показаний по делу Улюкаева в суд явился первый заместитель министра энергетики РФ Алексей Текслер. Он будет выступать со стороны защиты экс-министра. На процессе по делу Улюкаева уже давал показания бывший глава службы безопасности «Роснефти» Олег Феоктистов, которого сам чиновник называет одним из инициаторов дела. Показания Феоктистов давал в закрытом режиме без журналистов.

Алексея Улюкаева обвиняют в том, что он получил в качестве взята два миллиона долларов от Игоря Сечина. За эту сумму бывший глава Минэкономразвития якобы гарантировал свою покровительство в сделке по покупке «Роснефтью» предприятия «Башнефть». Сам обвиняемый свою вину полностью отрицает и убежден, что его подставили.