Разводы превратились в серьезную проблему для России

Россия продолжает удерживать мировое лидерство по такому показателю, как количество разводов

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Социологи называют это одним из главных демографических вызовов и, как следствие, потенциальных угроз для экономики. Но чтобы укрепить институт семьи, необходимо определиться с вектором его развития. Сейчас страна опасно зависла между Востоком и Западом.

На одной из банковских конференций глава МЭР Максим Орешкин назвал демографическую ситуацию в России тяжелейшей в мире в плане прогнозов для экономики. Правительство вынуждено признать, что приток мигрантов больше не может компенсировать естественную убыль населения. Как следствие, в ближайшие несколько лет стране предстоят ежегодные потери приблизительно в 800 тыс. трудоспособных граждан.

Еще летом Росстат отметил очередное снижение рождаемости и увеличение смертности. Уже к июлю естественная убыль населения в восемь раз превысила показатели аналогичного периода 2016 года, причем в 20 регионах умерло в полтора-два раза больше жителей, чем родилось (в среднем по стране разница составляет 11,8%). В конечном счете это означает уменьшение количества рабочих рук и увеличение числа пенсионеров.

И пока экономисты думают, как спастись от кадрового голода путем внедрения новых технологий, социологи предлагают сделать акцент на рождаемости и попытаться укрепить институт брака. С этим институтом у нас действительно большие проблемы. Согласно данным Росстата, на 1000 свадеб в 2016 году пришлось 895 разводов.

Между Востоком и Западом

Многодетность, вопрос о которой остро встал по итогам демографических ям ХХ века, немыслима без крепкой семьи. Мало кто из женщин решится родить более одного или двух детей без пресловутой «уверенности в завтрашнем дне». Разводятся в России, как уже было сказано, часто, начиная с 1980-х годов – очень часто, и международную «конкуренцию» в этом вопросе нам составляют только Белоруссия и Латвия.

Вопреки расхожему мнению в большинстве стран Запада коэффициент разводов значительно ниже. Правда, США тоже входят в топ-10, но чаще, чем в России, разводятся только на Мальдивских островах.

Данные сильно разнятся в зависимости от субъекта РФ, в любом случае разница не в пользу «государствообразующего народа». В Чечне, Ингушетии, Дагестане и других регионах с преобладанием ислама разводы редкость, в то время как, к примеру, в Ленинградской и Магаданской областях распадаются почти восемь браков из десяти.

Психологи и социологи объясняют это тем, что славяне (и русские, в частности) оказались на стыке двух демографических векторов – традиционного патриархата и прогрессивного равноправия.

Запад давно адаптировался и выровнял показатели, перейдя на новую и дорогостоящую демографическую модель – невысокая рождаемость, длинная жизнь, низкая смертность. Восток укрепил семейные ценности в соответствии с религиозной (как в странах ислама) или исторически сложившейся базой. Но ни население, ни законодатели РФ до сих пор не определились – то ли возвращаться в «домострой», то ли принимать гендерный «евростандарт». Многое в новых реалиях – из последнего.

Новейшие демографические тренды РФ – небывало зрелый возраст вступающих в брак (основной поток приходится на 25–34 года, притом что еще 15 лет назад большинство расписывались до 25) и высокая популярность добрачных сожительств. По данным все того же Росстата, в прошлом году отмечен самый низкий процент регистрации браков на душу населения с 2004 года. Это частично объясняется тем, что молодые люди предпочитают жить вместе, откладывая свадьбу до лучших времен. Во многих странах Западной Европы такое поведение уже стало мейнстримом, но эксперты скептично относятся к практике «проверки чувств» в случае с российской молодежью.

Начальник отдела по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Василеостровского района Санкт-Петербурга Зоя Быстрова подтвердила газете ВЗГЛЯД, что молодые люди так или иначе находят себе пару до 30 лет, но оформлять брак не торопятся и живут «синдромом завтрашнего дня», где свадьба, дети и вообще полноценная семья остаются где-то в перспективе.

«Как ни называй эти отношения гражданским браком, браком действительным, законодательно защищающим права супругов, следовательно, и будущих детей, они не станут, – заявила Быстрова газете ВЗГЛЯД. – На сегодняшний день у нас вообще не существует закона, системно регулирующего такие отношения. Гражданские браки – это определение для светских хроник, де-юре в РФ существует лишь слово «сожительство», чаще мелькающее в криминальных хрониках. В таких отношениях женщины редко решаются родить даже одного ребенка, ведь это слишком большие риски для карьеры без внятных гарантий со стороны партнера. Девушки или откладывают рождение ребенка до лучших времен, или идут ва-банк и беременеют в надежде, что будущий папа окажется достаточно ответственным и предложит руку и сердце. Но для мужчины это становится вынужденным, а не осмысленным решением, уступкой партнерше».

По статистике, браки «по необходимости» очень часто распадаются спустя несколько лет, усугубляя статистику разводов, а годы сожительства часто тратятся на бесперспективные отношения, ведь такой формат отношений фактически подразумевает отсутствие обязательств партнеров друг перед другом. Правда, не везде.

Внедрить рамки

В странах Восточной Европы добрачные сожительства набрали популярность позже, чем на Западе, где их уже успели оформить законодательно. В США и Канаде они называются «фактическими браками», во многих странах Западной Европы – гражданскими партнерствами с определенным набором взаимных финансовых обязательств.

Эти обязательства позволяют людям чувствовать себя более защищенными и в то же время серьезно относиться к такой форме совместной жизни, считает эксперт рабочей группы ОНФ «Социальная справедливость» и руководитель направления работы с общественностью благотворительного фонда «Семья и детство» Татьяна Попова. По ее мнению, граждане слишком часто путают демократию с анархией, а свойственные демократии правила чрезвычайно важны.

«Как сказал Бернар Вербер, «стремись к свободе – и станешь рабом своих желаний, стремись к дисциплине – и обретешь свободу». Любая демократическая страна, несмотря на ныне размытую из-за потока иммигрантов картинку, предъявляет жителям набор строгих правил. Это правовое поле, в котором добровольно находятся все граждане во избежание анархии», – заявила Попова корреспонденту газеты ВЗГЛЯД.

По ее словам, институт брака изначально формировался из экономического интереса с понятным распределением функций: кормилец – мужчина, женщина – хранительница очага. Старая схема сейчас уже неактуальна, но все по-прежнему требуют друг от друга традиционных обязанностей, для себя оставляя только новые права и отстаивая новые свободы. В итоге людям сложно понять, как теперь строить быт. «Наша страна в вопросах семьи сегодня «заблудилась». Мы потерялись между старыми патриархальными традициями и новыми реалиями, между Востоком и Западом», – говорит Попова.

«Вот как, например, должны выглядеть отношения в условиях, где главным кормильцем семьи оказалась женщина? – продолжает эксперт. – У нас же сохранился термин «замуж», то есть женщина должна быть «за мужем», а не «над мужем». Но и в тех отношениях, где добытчиком является мужчина, борьба за права часто является главенствующей. Сейчас очень распространена мужская модель поведения у женщин. С мужчины спрашивают как с мальчика, но ждут от него защиты как от взрослого. Жена может жаловаться на мужа, который «лежит на диване», но при этом не допускает мысли о том, чтобы дать ему возможность нести ответственность за решение общих семейных вопросов. Сами же женщины страдают от того, что должны и работать, и обеспечивать быт. Нередко для жены складывается такая схема, при которой изъятие из ее жизни мужа ничего экономически и в бытовом плане не меняет».

Исследователи из Мичиганского университета подтверждают гипотезу Поповой. На протяжении 16 лет они отслеживали 355 находящихся в браке пар, 40% которых в итоге распались. Основной причиной разводов стало нежелание мужей менять свое поведение, вкладываться в сохранение отношений и признавать наличие проблем в семейной жизни. Женщины воспринимают эти проблемы острее и подают на развод в два раза чаще, чем мужчины.

Детьми тоже с рождения занимается женщина, напоминает эксперт ОНФ. «Ребенок растет, практически не зная отцовских рук. И, кстати, чаще всего из-за того, что после рождения ребенка женщина полностью берет на себя функционал по уходу за ребенком, а «неумелого» мужчину к этому процессу подключает только в форме упреков типа: «Все на мне, от тебя никакого толку». А необходимо подчеркивать значимость друг друга, а не обесценивать ее. Умение правильно конфликтовать тоже важная наука, ведь семья – это в первую очередь сотрудничество, а не конкуренция. И в условиях новой семьи необходимы новые, четкие правила. Там, где есть правила, есть перспектива», – подчеркивает Попова.

Проще говоря, женская эмансипация в России зашла слишком далеко, и необходимо сделать шаг назад – к соблюдению правил, сотрудничеству и распределению обязанностей. Как минимум на том уровне, на каком это произошло на Западе с его оформленным институтом гражданского партнерства.

Но при этом, по мнению эксперта, необходимо делать поправку на национальный менталитет и темперамент. «Славяне – люди широкой души, мы на эмоциях и создаем, и разрушаем семьи. Расторгнуть брак законодательно в России, Белоруссии и на Украине слишком легко. Сейчас даже можно подать заявление на развод через интернет – а сделать то же самое при вступлении в брак, кстати, пока нельзя, – отмечает Попова. – У нас практически нет «периода охлаждения» перед разводом, который во многих странах Западной Европы занимает не меньше года. Там коэффициент разводимости ниже хотя бы потому, что люди имеют возможность переосмыслить ситуацию и, если все-таки расстаются, то больше опираются на рассудок, а не на спонтанные эмоции или недопонимание».

Держаться корней

По мнению Поповой, снизить количество разводов могли бы обязательные добрачные и доразводные психологические консультации: если бы у пары была возможность получить профессиональную помощь в месте подачи заявления (то есть в ЗАГСе), то разводов было бы меньше.

«Даже о тех бесплатных консультациях, которые работают при госучреждениях, многие граждане просто не знают. А ведь люди нуждаются в психологической помощи на самых ключевых, критических этапах: брак, рождение детей, развод, смерть близких. И они должны знать, что могут получить помощь, к примеру, на кризисной линии. Когда речь идет о проблемах в отношениях пары, лучше обращаться к профессионалам, ведь близкие обычно необъективны и предвзяты. Чаще всего к помощи бесплатных психологов обращается «неблагополучный» контингент, направленный от соответствующих соцслужб. А «социализированные» граждане просто не знают о том, что у них есть такая возможность, что есть центры, где работают профессиональные психологи, которые могут им помочь», – резюмировала она.

Семейный консультант, психолог тюменского ЦЗМ «Покров» Елена Шабалина согласна с тем, что ограничение возможности быстро расторгнуть брак пошло бы на пользу. Как и с тем, что обязательные консультации психологов помогли бы улучшить статистику разводов. Но этого мало: готовить граждан к будущей семейной жизни необходимо с детства, преподавая ее основы в том числе в школе.

В беседе с корреспондентом газеты ВЗГЛЯД эксперт заявила, что сами по себе экономические проблемы не могут выступать причиной массовых разводов, поскольку настоящую семью трудности только укрепляют, и так было всегда.

«Но откуда возьмется готовность к таким трудностям, если супруги не воспитаны соответствующим образом? Обеспеченные пары разводятся не реже, чем малообеспеченные. По моим наблюдениям, чаще. Дело не в трудностях, а в установках, в убеждениях», – подчеркивает психолог.

Главная причина кризиса семьи в России, по ее мнению, – это утрата духовных ценностей. «О разводах и об абортах говорят мало, а ведь это главные наши проблемы, лишающие Россию людей, перспективы процветания, будущего. За долгие годы антисемейной и антидетной политики реально разрушался институт семьи, представления общества о ценности семейной жизни. А если сама жизнь не имеет ценности, до семьи ли? В нашем испокон веков православном государстве нам очень не хватает конкретных морально-нравственных установок на ценность семьи, на ценность человеческой жизни с момента зарождения», – считает Шабалина.

В ее регионе – Тюменской области (к слову, одной из самых развитых в стране) – около 230 тыс. семей с детьми, то есть около 400 тыс. пап и мам. Но воспитываются в этих семьях 350 тыс. детей, то есть по «0,7 ребенка» на одного взрослого или «1,5 ребенка» на семью. Таким образом, отсутствует даже базовое воспроизводство. Совсем другая ситуация на Кавказе. «В демографически благополучных регионах сохранены семейные традиции, там позволяют себе открыто и громко говорить об истинных ценностях, о правилах жизни, и религиозные установки, безусловно, только помогают», – говорит психолог.

Но материально стимулирующие факторы тоже могут помочь. Согласно ряду исследований и соцопросов, 14% браков в России распадаются из-за отсутствия у молодой семьи собственного жилья. Еще 14% назвали причиной вторжение в их отношения родственников, что тоже можно отнести к проблеме общежития. При этом наличие детей предотвращает 35% разводов – родители просто не могут их «поделить», что возвращает к теме поощрения рождаемости. Получается замкнутый круг – семью укрепляют дети, но современное состояние института семьи рождению детей не способствует.

Меры, предлагаемые экспертами, – это увеличение пособий, выделение жилплощади, улучшение жилищных условий или снижение выплат по кредитам (ипотеке) с каждым следующим ребенком, помощь многодетным семьям в приобретении жилья для подрастающих детей, выделение земельных участков под строительство, ссуды и т. д. Также стоит подумать об оплате ухода за детьми – включение этого времени в трудовой стаж. «Насколько мне известно, в Госдуме лежит много дельных проектов. Главное – начать двигаться, реализовывать в жизнь, так как времени на раскачку у нас уже не осталось. Россия вымирает», – резюмировала Шабалина.

«Золотой стандарт» демографии – это стабильный, но небольшой прирост населения при высоком проценте образованных трудоспособных граждан. Без крепкого института брака добиться этого невозможно. На сегодняшний день семейная политика в РФ в основном сосредоточена на помощи малоимущим семьям, чем на укреплении семьи как таковой. Между тем ее основы были подорваны в 1990-х, но так и не восстановились, параллельно переняв ряд западных практик, где институт брака складывался несколько иначе.

К сегодняшнему дню в брачный возраст вошли дети «поколения одиночек», родители которых не просто утратили навыки семейной жизни в культе потребления, но и подвели под свои разочарования идеологическую базу. Без глобального своевременного анализа, «работы над ошибками» и формирования внятного дальнейшего курса на укрепление института брака российское государство рискует окончательно потерять контроль над ситуацией, и демографический провал станет необратимым.

Автор - Анастасия Антонова

Кадр с сайта kinopoisk.ru