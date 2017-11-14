Не роскошь, а необходимость: сфера применения материнского капитала может расшириться

Общероссийский народный фронт разрабатывает предложения, которые позволят расширить сферу применения материнского капитала

Авторы инициативы считают, что в перечень нужно добавить товары и услуги, необходимые для реабилитации детей с ограниченными возможностями. Согласно результатам мониторинга, проведённого ОНФ, 87% семей с детьми-инвалидами поддерживают данную идею. Каким образом активисты общественного движения намерены реализовывать этот проект?

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Общероссийский народный фронт (ОНФ) в октябре провёл мониторинг (результаты есть в распоряжении RT), в котором приняли участие семьи с детьми-инвалидами. Исследование, охватившее 32 региона страны, показало, что 87% таких семей выступают за расширение перечня товаров и услуг, на которые разрешено тратить материнский капитал. Респонденты предложили позволить направлять выделяемые средства на приобретение автомобиля, услуги логопедов, психологов и дефектологов, а также на реабилитационные тренажёры.

В ОНФ сообщили RT, что эксперты Народного фронта разработают предложения по расширению перечня товаров и услуг, которые могли бы получить семьи с детьми-инвалидами. Член организации, зампред координационного совета НКО по делам детей-инвалидов при комиссии по соцполитике, трудовым отношениям и качеству жизни граждан Общественной палаты Елена Клочко полагает, что при этом нужно учесть пожелания граждан.

«Вопросы изменения порядка компенсации за приобретение товаров и услуг для детей с ограниченными возможностями здоровья давно волнуют их родителей. Также актуален и вопрос расширения перечня товаров. Например, автомобиль необходим для доставки детей в образовательные, реабилитационные организации, в учреждения здравоохранения. Но в этом случае нужно продумать механизм, чтобы автомобиль использовался именно для нужд ребёнка», — объясняет она.

«Вопросы изменения порядка компенсации за приобретение товаров и услуг для детей с ограниченными возможностями здоровья давно волнуют их родителей. Также актуален и вопрос расширения перечня товаров. Например, автомобиль необходим для доставки детей в образовательные, реабилитационные организации, в учреждения здравоохранения. Но в этом случае нужно продумать механизм, чтобы автомобиль использовался именно для нужд ребёнка», — объясняет она.

Напомним, программа материнского капитала действует в России с 2007 года. Её цель — поддержка семей с двумя и более детьми.

Первоначально размер материнского капитала составлял 250 тыс. рублей. За десять лет действия государственной программы он вырос более чем на 81% и составил в 2017 году уже 453 тыс. рублей. За это время обладателями сертификата стали около 8 млн семей.

В настоящий момент маткапитал можно потратить четырьмя способами. Первый и самый популярный у российских семей — улучшение жилищных условий. При помощи сертификата можно оплатить детский сад, школу или же вуз, в котором будет учиться ребёнок. В этом случае важно, чтобы учреждение имело государственную аккредитацию. Также на средства материнского капитала можно формировать накопительную часть страховой пенсии матери.

С 1 января 2016 года средства по материнскому сертификату разрешено использовать на покупку товаров и услуг, направленных на социальную адаптацию и интеграцию в общество детей-инвалидов. Государство вернёт деньги за товары и услуги из перечня, утверждённого правительством. К ним относятся лестничные подъёмные устройства, приборы и устройства для письма по системе Брайля, оборудование для тренировки опорно-двигательного и вестибулярного аппаратов и другие изделия.

Список же товаров и услуг, полагающихся каждому отдельному ребёнку, устанавливается индивидуальной программой реабилитации и абилитации ребёнка с инвалидностью (ИПРА) и направляется в Пенсионный фонд.

В настоящее время родители детей-инвалидов сначала за свой счёт приобретают средства реабилитации из этого списка, после чего им перечисляется денежная компенсация.

В ОНФ отмечают, что иногда на эту процедуру уходит три месяца. Более 70% респондентов заявили, что хотели бы изменить порядок оплаты товаров и услуг, а 72% опрошенных подчеркнули, что их семейный бюджет не позволяет самостоятельно совершать покупки.

Председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец отмечает, что необходимо разрешить использовать материнский сертификат для покупки автомобиля.

«Чтобы государству это было тоже выгодно, можно предложить автомобиль российского производства. Таким образом, получается, государство инвестирует в свою же экономику», — объясняет Волынец.

Ранее она уже предлагала выдавать автомобиль семьям, где рождены или усыновлены семь и более детей.

Волынец полагает, что список товаров и услуг, затраты на которые возмещало бы государство, необходимо дополнить занятиями с логопедами и массажистами.

«Одно занятие с логопедом стоит не меньше 1 тыс. рублей, — говорит она. — Детям с инвалидностью необходимо проходить такую реабилитацию постоянно: это залог успешности лечения. Если прервать занятия, наступит регресс. Это одна из причин, почему родители детей-инвалидов нередко влезают в долги».

В Минтруда RT рассказали, что, согласно данным Пенсионного фонда России, за период с 1 августа 2016 года по 1 октября 2017-го поступило 105 заявлений о распоряжении средствами маткапитала на приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов. Из них 94 заявления на приобретение товаров и 11 — на приобретение услуг. По 65 заявлениям приняты положительные решения и перечислено 3,54 млн рублей на компенсацию приобретённых товаров.

Член Общественной палаты, инвалид I группы Михаил Киселёв отмечает, что нужно лучше информировать население о возможности воспользоваться маткапиталом для оплаты товаров и услуг для детей-инвалидов, а также упростить процедуру.

«Мало кто знает об этой возможности, но и механизм непростой, поэтому люди и не используют её, притом что у нас порядка 15 млн инвалидов в стране, — говорит он. — Даже купить инвалидную коляску за свои деньги — это дорого. Нужно рассматривать другие варианты. Например, чтобы родители могли предоставить документы, а Пенсионный фонд оплатил бы покупку. Либо пусть государство кредитует производителей этих товаров. Пускай это будут отечественные компании».

Алексей Максимов из Брянска, чья семья воспитывает трёхлетнего сына-инвалида, считает, что необходимо изменить процедуру компенсации средств, а также пополнить список наименований товаров, которые можно приобрести за счёт маткапитала, средствами по уходу за больным.

«Покупать всё и ждать, пока вернут деньги, — это неправильно. Нужно, чтобы деньги выплачивали перед покупкой или хотя бы сразу после приобретения товара или услуги, — объясняет он. — Нам выдают по три пачки памперсов на месяц, а на ребёнка уходит по семь. Неплохо было бы, если бы на маткапитал можно было покупать необходимые товары для ухода».

Он рассказал RT, что не знал о возможности потратить деньги на социальную адаптацию и интеграцию ребёнка в общество. Свой сертификат семья использовала для улучшения жилищных условий.

Автор - Марина Тищенко