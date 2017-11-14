В результате пожара в Сочи пострадали свыше 20 человек

Во время пожара в общежитии в Сочи пострадали 28 человек, еще один погиб. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах.

По словам собеседника агентства, 20 пострадавших госпитализированы. В их числе двое детей и беременная женщина. Состояние шестерых пострадавших медики оценивают как тяжелое. Восемь человек получили медицинскую помощь амбулаторно.

Возгорание произошло во вторник утром. Предполагается, что причиной его стало короткое замыкание в пристройке к зданию общежития. Однако не исключается и версия о поджоге.

Площадь пожара составила 300 квадратных метров. В течение двух часов сотрудникам МЧС удалось ликвидировать открытое горение.

