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В результате пожара в Сочи пострадали свыше 20 человек

20:00 14.11.2017
© KM.RU, Игорь Варнавский
© KM.RU, Игорь Варнавский
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Во время пожара в общежитии в Сочи пострадали 28 человек, еще один погиб. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах.

По словам собеседника агентства, 20 пострадавших госпитализированы. В их числе двое детей и беременная женщина. Состояние шестерых пострадавших медики оценивают как тяжелое. Восемь человек получили медицинскую помощь амбулаторно.

Возгорание произошло во вторник утром. Предполагается, что причиной его стало короткое замыкание в пристройке к зданию общежития. Однако не исключается и версия о поджоге.

Площадь пожара составила 300 квадратных метров. В течение двух часов сотрудникам МЧС удалось ликвидировать открытое горение.
 

Темы: Россия, Сочи, Пожары и возгорания в России, МЧС РФ
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14.11.2017, 21:39
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