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В Брянской области полиция поймала вора-сладкоежку

18:45 14.11.2017
Фото с сайта mindsupport.co.uk
Фото с сайта mindsupport.co.uk
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В Дятькове Брянской области полицейские задержали мужчину, укравшего из магазинов около 100 плиток шоколада.

О пропаже лакомства в правоохранительные органы заявили три супермаркета. Проанализировав записи с камер видеонаблюдения полицейские установили, что воровал шоколад один и тот же человек. Он заходил в магазин, незаметно от персонала прятал в небольшую сумку стопку плиток шоколада и, не вызывая подозрений, покидал супермаркет.

В общей сложности добычей вора стали примерно 100 шоколадок на сумму в пять тысяч рублей.

Злоумышленника вычислили в течение нескольких дней. Им оказался 29-летни житель Брянска. Он признался в содеянном. При этом мужчина заявил, что вернуть украденное не может, поскольку уже съел все шоколадки, но готов возместить причиненный ущерб, сообщается на сайте управления МВД по Брянской области.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ («Кража»). Ему грозит лишение свободы на срок до двух лет.

Темы: Россия, Брянск, Происшествия, Расследование преступлений в России, МВД России
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